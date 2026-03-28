'JPL-clubs willen jonge Belg van PSV binnenhalen'

Bij PSV lopen er traditioneel heel wat goede, jonge Belgen rond. Nicolas Verkooijen is er daar een van. Zien we hem binnenkort aan het werk in ons land?

De 19-jarige Verkooijen laat zich positief opmerken bij Jong PSV. De middenvelder was er dit seizoen al goed voor 8 goals en 2 assists in de Keuken Kampioen Divisie. Dat zijn fraaie statistieken.

Hij mocht dit seizoen ook al proeven van het werk in de Eredivisie. Zo mocht hij al drie keer heel kort invallen, onder meer in de topper tegen Feyenoord (3-0-winst). In totaal kwam hij al vijf keer in actie voor de hoofdmacht.

Interesse uit België voor Verkooijen

Het toont aan dat PSV gelooft in Verkooijen. De Eindhovenaren willen het aflopende contract van de jonge Belg verlengen, maar volgens ESPN is een vertrek niet uitgesloten.

Verkooijen zou op interesse kunnen rekenen van de volledige subtop en middenmoot uit Nederland en België. Onder meer FC Utrecht zou een van de gegadigden zijn.



Verkooijen zal zo een belangrijke keuze moeten maken in zijn nog prille carrière. Blijft hij bij PSV om zich definitief in de A-kern te knokken of kiest hij voor meer speelgelegenheid bij een andere club?