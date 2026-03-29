Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

De Rode Duivels hebben zaterdagavond vertrouwen getankt met een overtuigende 2-5-zege tegen de Verenigde Staten in het Mercedes-Benz Stadium. Na een kwalificatiecampagne met de nodige twijfels was de overwinning meer dan welkom voor de ploeg van bondscoach Rudi Garcia.

In die wedstrijd maakte Nathan De Cat zijn debuut voor de nationale ploeg. De jonge middenvelder van RSC Anderlecht viel na zeventig minuten in voor Amadou Onana en zette zo een eerste stap op het hoogste niveau.

Met zijn 17 jaar, 8 maanden en 10 dagen behoort De Cat tot de jongste debutanten ooit bij de Rode Duivels. Enkel een handvol spelers was jonger bij hun eerste cap, met Fernand Nisot als absolute recordhouder.

Nathan De Cat is de zevende jongste Rode Duivel

Ook Anthony Vanden Borre maakte destijds op bijzonder jonge leeftijd zijn debuut, terwijl binnen de huidige generatie Romelu Lukaku en Jorthy Mokio nog vroeger hun eerste minuten verzamelden dan De Cat.

De Cat was bovendien niet de enige debutant in Atlanta. Ook Mika Godts en Nathan Ngoy mochten hun eerste minuten maken. Garcia voerde in totaal tien wissels door, waarbij enkel doelman Senne Lammens de volledige wedstrijd afwerkte.

In de volgende oefeninterland tegen Mexico, die in de nacht van dinsdag op woensdag plaatsvindt, wordt Matz Sels onder de lat verwacht. Het is niet uitgesloten dat Garcia opnieuw stevig zal roteren binnen zijn selectie.