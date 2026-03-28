Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst?

Nathan De Cat kan zich eerstdaags mogelijks officieel Rode Duivel noemen als hij tegen de Verenigde Staten of tegen Mexico zijne eerste speelminuten bij de A-kern mag en kan maken voor de Belgen. En dan gaat zijn marktwaarde mogelijk nog meer omhoog.

De jacht op Nathan De Cat is al eventjes geopend. De Duitse topclubs informeerden al bij RSC Anderlecht naar de voorwaarden en vorige week kwamen daar ook de Engelse clubs bij, die ook wel wat zouden zien in de middenvelder.

Iedereen lijkt interesse te hebben in Nathan De Cat

Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Tottenham Hotspur, Manchester United. Dat zijn maar enkele van de namen die ondertussen volop geloven in Nathan De Cat en hem deze zomer willen komen wegplukken uit het Lotto Park.

Ook Atlético Madrid, Olympique Marseille en Internazionale FC stuurden al scouts naar het Lotto Park om De Cat te bekijken en beoordelen. Met een contract tot amper juni 2027 wordt hij voor vele clubs een interessante piste.

Sporting Lissabon klopt aan bij RSC Anderlecht

Daar mag nu ook Sporting Clube de Portugal uit Lissabon aan toegevoegd worden. De Portugese topclub ziet wel wat in De Cat en zou ook al naarstig polsen naar de middenvelder. Het team is al aan het speuren naar een opvolger voor Morten Hjulmand.



Als Sporting hem voor heel wat miljoenen kan verkopen, dan staat niets een miljoenenbod op De Cat in de weg. RSC Anderlecht zou volgens Portugese bronnen wel 30 tot 35 miljoen euro willen voor de spelmaker van paars-wit.