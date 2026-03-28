Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst?

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nathan De Cat kan zich eerstdaags mogelijks officieel Rode Duivel noemen als hij tegen de Verenigde Staten of tegen Mexico zijne eerste speelminuten bij de A-kern mag en kan maken voor de Belgen. En dan gaat zijn marktwaarde mogelijk nog meer omhoog.

De jacht op Nathan De Cat is al eventjes geopend. De Duitse topclubs informeerden al bij RSC Anderlecht naar de voorwaarden en vorige week kwamen daar ook de Engelse clubs bij, die ook wel wat zouden zien in de middenvelder.

Iedereen lijkt interesse te hebben in Nathan De Cat

Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Tottenham Hotspur, Manchester United. Dat zijn maar enkele van de namen die ondertussen volop geloven in Nathan De Cat en hem deze zomer willen komen wegplukken uit het Lotto Park.

Ook Atlético Madrid, Olympique Marseille en Internazionale FC stuurden al scouts naar het Lotto Park om De Cat te bekijken en beoordelen. Met een contract tot amper juni 2027 wordt hij voor vele clubs een interessante piste.

Sporting Lissabon klopt aan bij RSC Anderlecht

Daar mag nu ook Sporting Clube de Portugal uit Lissabon aan toegevoegd worden. De Portugese topclub ziet wel wat in De Cat en zou ook al naarstig polsen naar de middenvelder. Het team is al aan het speuren naar een opvolger voor Morten Hjulmand.


Als Sporting hem voor heel wat miljoenen kan verkopen, dan staat niets een miljoenenbod op De Cat in de weg. RSC Anderlecht zou volgens Portugese bronnen wel 30 tot 35 miljoen euro willen voor de spelmaker van paars-wit.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Primeira Liga
Primeira Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Sporting Lissabon
Nathan De Cat

Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

Meer nieuws

Populairste artikels

Primeira Liga

 Speeldag 27
Estrela Amadora Estrela Amadora 4-0 Casa Pia AC Casa Pia AC
FC Famalicao FC Famalicao 1-0 Nacional Nacional
Moreirense Moreirense 0-1 Arouca Arouca
CD Santa Clara CD Santa Clara 1-0 Gil Vicente Gil Vicente
SL Benfica SL Benfica 3-0 Vitória Guimarães Vitória Guimarães
CD Tondela CD Tondela 0-0 Vilafranquense Vilafranquense
Estoril Estoril 1-2 Rio Ave Rio Ave
Alverca Alverca 1-4 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Braga Braga 1-2 FC Porto FC Porto

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf" GeertL GeertL over Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst? GertjeFCB GertjeFCB over Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg TIGERMANIA TIGERMANIA over Chaos dreigt in Nederlands voetbal: ook ex-speler van Antwerp betrokken JaKu JaKu over Brian Riemer deed wat Rudi Garcia niet kon, maar ex-coach Anderlecht tempert euforie TIGERMANIA TIGERMANIA over Beweging bij RWDM: John Textor aan de kant geschoven door de club Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League Karnaval Karnaval over Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch" .. .. over Opmerkelijke onrust en escalatie in Leuven: "Het waren Club Brugge-hooligans" Artevelde Artevelde over Witsel schat kansen in: "Geen grote verrassing als België het WK zou winnen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved