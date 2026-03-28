🎥 De Cat en Stassin charmeren bondscoach Garcia, maar het zal toch met de voeten moeten gebeuren

Lucas Stassin en Nathan De Cat behoren tot de nieuwkomers bij de Rode Duivels. Zoals de traditie het wil, hebben ze een liedje gezongen. Vocaal was dat niet meteen de beste prestatie, maar het was wel genieten. En met een vette knipoog.

De ene kreeg al in zijn eerste seizoen in de Jupiler Pro League de eer van een eerste selectie bij de Rode Duivels, zonder zelfs langs de U19 of U21 te passeren, de andere moest wat langer wachten: Nathan De Cat en Lucas Stassin beleven momenteel belangrijke momenten in hun carrière.

Beide spelers vinden hun draai aan de overkant van de Atlantische Oceaan en maken er kennis met een ritme dat ze bij hun club nog nooit hebben moeten aanhouden. Ze ontdekten er ook een traditie bij de nationale ploeg.

Zelfverzekerde spelers, verlegen zangers

Zoals de gewoonte het wil, mochten ze in karaokestemming voor de hele groep een lied naar keuze brengen in het restaurant van het Waldorf Astoria-hotel in Atlanta, waar de Duivels verblijven in aanloop naar hun duel met de Verenigde Staten.

Om Rudi Garcia nog wat extra te charmeren(?) kozen de twee voor een liedje over Parijs, om onze bondscoach te herinneren aan zijn geliefde Frankrijk, zoals te zien is op de video van collega-Rode Duivel Zeno Debast.

De stoelen bij The Voice zouden zich wellicht niet hebben omgedraaid, maar Nathan De Cat en Lucas Stassin zijn vastberaden om op een andere manier van zich te laten spreken dan met hun muzikale prestaties. Niet voor hun stembanden, maar voor hun voeten zijn ze afgereisd naar The States.