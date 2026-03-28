🎥 De Cat en Stassin charmeren bondscoach Garcia, maar het zal toch met de voeten moeten gebeuren

Lucas Stassin en Nathan De Cat behoren tot de nieuwkomers bij de Rode Duivels. Zoals de traditie het wil, hebben ze een liedje gezongen. Vocaal was dat niet meteen de beste prestatie, maar het was wel genieten. En met een vette knipoog.

De ene kreeg al in zijn eerste seizoen in de Jupiler Pro League de eer van een eerste selectie bij de Rode Duivels, zonder zelfs langs de U19 of U21 te passeren, de andere moest wat langer wachten: Nathan De Cat en Lucas Stassin beleven momenteel belangrijke momenten in hun carrière.

Beide spelers vinden hun draai aan de overkant van de Atlantische Oceaan en maken er kennis met een ritme dat ze bij hun club nog nooit hebben moeten aanhouden. Ze ontdekten er ook een traditie bij de nationale ploeg.

Zelfverzekerde spelers, verlegen zangers

Zoals de gewoonte het wil, mochten ze in karaokestemming voor de hele groep een lied naar keuze brengen in het restaurant van het Waldorf Astoria-hotel in Atlanta, waar de Duivels verblijven in aanloop naar hun duel met de Verenigde Staten.

Om Rudi Garcia nog wat extra te charmeren(?) kozen de twee voor een liedje over Parijs, om onze bondscoach te herinneren aan zijn geliefde Frankrijk, zoals te zien is op de video van collega-Rode Duivel Zeno Debast.

De stoelen bij The Voice zouden zich wellicht niet hebben omgedraaid, maar Nathan De Cat en Lucas Stassin zijn vastberaden om op een andere manier van zich te laten spreken dan met hun muzikale prestaties. Niet voor hun stembanden, maar voor hun voeten zijn ze afgereisd naar The States.

Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst?

Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst?

09:30
13
Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League

Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League

14:30
1
Vanhaezebrouck twijfelt niet: "Rijp genoeg, hij had al Rode Duivel mogen zijn"

Vanhaezebrouck twijfelt niet: "Rijp genoeg, hij had al Rode Duivel mogen zijn"

13:00
De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

12:30
Cercle Brugge pakt tegen Dender uit met bijzondere actie

Cercle Brugge pakt tegen Dender uit met bijzondere actie

13:45
'Belgische teams gaan concurrentie aan met Bundesliga voor gegeerde winger'

'Belgische teams gaan concurrentie aan met Bundesliga voor gegeerde winger'

13:30
Revelatie van Essevee spreekt klare taal: "Het zou niet meer mogen"

Revelatie van Essevee spreekt klare taal: "Het zou niet meer mogen"

13:15
Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

11:00
Analist duidelijk: "Half mirakel als zij de titel nog pakken"

Analist duidelijk: "Half mirakel als zij de titel nog pakken"

11:30
6
"Als hij me vraagt, dan doe ik dat": Luc Nilis staat open voor speciaal avontuur

"Als hij me vraagt, dan doe ik dat": Luc Nilis staat open voor speciaal avontuur

12:15
'PSG en Chelsea strijden voor liefst vier(!) spelers van KRC Genk'

'PSG en Chelsea strijden voor liefst vier(!) spelers van KRC Genk'

12:00
6
Brian Riemer deed wat Rudi Garcia niet kon, maar ex-coach Anderlecht tempert euforie

Brian Riemer deed wat Rudi Garcia niet kon, maar ex-coach Anderlecht tempert euforie

09:00
1
Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

10:30
1
LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

07:30
Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

07:10
1
'Club Brugge schakelt snel in dossier rond opvolging Ordonez: Belg op de radar'

'Club Brugge schakelt snel in dossier rond opvolging Ordonez: Belg op de radar'

10:00
Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

07:25
1
Mathijssen, Swerts, hetzelfde verhaal? De Jonge Duivels spelen (echt) geen goed voetbal

Mathijssen, Swerts, hetzelfde verhaal? De Jonge Duivels spelen (echt) geen goed voetbal

08:20
Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen" Interview

Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen"

06:45
4
Romeo Vermant heel dichtbij een slechte nachtrust: dit heeft hij er over te zeggen

Romeo Vermant heel dichtbij een slechte nachtrust: dit heeft hij er over te zeggen

07:41
2
Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen voor interland tegen VS

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen voor interland tegen VS

06:15
'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

08:40
Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League

Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League

07:00
7
Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf"

Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf"

08:20
7
Kevin De Bruyne is tot een besef gekomen tijdens zijn blessure

Kevin De Bruyne is tot een besef gekomen tijdens zijn blessure

22:45
Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel

Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel

23:00
2
"Wat dat voor mij wil zeggen?" Steven Defour trekt zijn conclusies over Anderlecht

"Wat dat voor mij wil zeggen?" Steven Defour trekt zijn conclusies over Anderlecht

21:00
1
Beweging bij RWDM: John Textor aan de kant geschoven door de club

Beweging bij RWDM: John Textor aan de kant geschoven door de club

06:30
4
Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen over problemen tussen Lukaku en Napoli

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen over problemen tussen Lukaku en Napoli

20:50
Stopt hij na het WK? Kevin De Bruyne is glashelder over toekomst bij Rode Duivels

Stopt hij na het WK? Kevin De Bruyne is glashelder over toekomst bij Rode Duivels

20:26
1
Rudi Garcia onthult speciale afspraak met bondscoach van de VS

Rudi Garcia onthult speciale afspraak met bondscoach van de VS

20:10
2
Goed geboerd? Alderweireld schat eigen inkomsten in ten opzichte van De Bruyne en Courtois

Goed geboerd? Alderweireld schat eigen inkomsten in ten opzichte van De Bruyne en Courtois

20:00
4
🎥 'Toptransfer in de maak voor Paul Onuachu?'

🎥 'Toptransfer in de maak voor Paul Onuachu?'

22:30
1
Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende speler: "Onvermoeibaar"

Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende speler: "Onvermoeibaar"

22:15
Ondanks een gemiste strafschop van Vermant winnen de beloften van Oostenrijk

Ondanks een gemiste strafschop van Vermant winnen de beloften van Oostenrijk

22:03
1
Patrick Goots houdt zijn hart vast voor de play-offs van Royal Antwerp FC

Patrick Goots houdt zijn hart vast voor de play-offs van Royal Antwerp FC

19:40
1

