Vertonghen verrast: "Die liefde is eigenlijk groter dan die voor het voetbal"

Jan Vertonghen was vrijdag te gast op de E3 Saxo Classic. De liefde voor de koers is blijkbaar met de paplepel ingegeven, zo maakt de ex-Rode Duivel duidelijk.

Jan Vertonghen volgde de E3 Saxo Classic afgelopen vrijdag achter de schermen. Hij genoot duidelijk van het rennersdorp voor de start van de koers.

Hij sloeg er met enkele Belgische renners een babbeltje, maar deed ook een handshake met de latere winnaar Mathieu van der Poel en wenste de Nederlander veel succes.

“Mijn liefde voor de koers is er een beetje met de paplepel ingegoten”, vertelt Vertonghen aan Het Laatste Nieuws. “Ik was 5 jaar toen ik met mijn papa en broers naar de start van de Ronde van Vlaanderen in Sint-Niklaas ging kijken.”

Liever dan de finale van de Champions League

Zijn familie is eerder fan van de koers dan van het voetbal. “Die passie voor het wielrennen is er nooit uitgegaan bij mij”, gaat Vertonghen verder.



Vertonghen doet zelfs een opvallende uitspraak. “Ik zeg altijd: ‘Ik kijk liever naar de E3 dan naar de Champions League-finale.’ Ik moet opletten met wat ik zeg, maar de liefde voor de koers is eigenlijk groter dan die voor het voetbal”, besluit hij.