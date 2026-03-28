Van OH Leuven in no time met Congo naar het WK? Speler maakt ingrijpende beslissing

Congo blijft zeer actief om binationale spelers te overtuigen om voor de Leopards uit te komen. Ezechiel Banzuzi werd begeerd, maar blijft voorlopig trouw aan Nederland. Dat heeft hij nu ook zelf naar buiten gebracht.

Ezechiel Banzuzi speelde al voor de Nederlandse U21 toen hij nog bij Leuven actief was. Zijn transfer van 16 miljoen euro naar RB Leipzig deed zijn waarde in eigen land nog verder stijgen. Des te groter was dan ook de verbazing toen hij werd opgeroepen door de Democratische Republiek Congo.

Banzuzi kan ook uitkomen voor Congo

"Ik had niet eens door dat ik de uitnodiging had gekregen," vertelt Banzuzi bij ESPN. De speler zegt dat hij via zijn entourage hoorde dat hij voor Congo was geselecteerd. "Ik denk dat zij dat regelen. Ik was een beetje in shock."

"Maar het is aardig van de Congolese bond dat ze interesse in ons tonen," gaat de ex-Leuvenaar verder, die bezig is zijn draai te vinden in de Bundesliga. Toch lijkt hij voorlopig nog niet te willen ingaan op het voorstel.

Nog geen definitieve keuze

De roep van het land van zijn voorouders raakte hem, maar hij is nog niet van plan van sportnationaliteit te wisselen: "Voorlopig ben ik hier en focus ik me op de Nederlandse U21 en op mijn eigen traject." Toch zitten de Nederlandse U21 in de hoek waar de klappen vallen na de 3-2-nederlaag in Noorwegen, waardoor het EK voor beloften weer wat verder uit beeld raakt.



Bondscoach Michael Reiziger hoopt in elk geval op hem te kunnen blijven rekenen: "Ik hoop dat hij de aanbevelingen volgt. Ik zie in Banzuzi een zeer interessante speler, een zeldzaam profiel in Nederland. Ik hoop dat hij zijn avontuur bij Jong Oranje afwerkt en geen overhaaste beslissing neemt."