Van OH Leuven in no time met Congo naar het WK? Speler maakt ingrijpende beslissing

Congo blijft zeer actief om binationale spelers te overtuigen om voor de Leopards uit te komen. Ezechiel Banzuzi werd begeerd, maar blijft voorlopig trouw aan Nederland. Dat heeft hij nu ook zelf naar buiten gebracht.

Ezechiel Banzuzi speelde al voor de Nederlandse U21 toen hij nog bij Leuven actief was. Zijn transfer van 16 miljoen euro naar RB Leipzig deed zijn waarde in eigen land nog verder stijgen. Des te groter was dan ook de verbazing toen hij werd opgeroepen door de Democratische Republiek Congo.

"Ik had niet eens door dat ik de uitnodiging had gekregen," vertelt Banzuzi bij ESPN. De speler zegt dat hij via zijn entourage hoorde dat hij voor Congo was geselecteerd. "Ik denk dat zij dat regelen. Ik was een beetje in shock."

"Maar het is aardig van de Congolese bond dat ze interesse in ons tonen," gaat de ex-Leuvenaar verder, die bezig is zijn draai te vinden in de Bundesliga. Toch lijkt hij voorlopig nog niet te willen ingaan op het voorstel.

De roep van het land van zijn voorouders raakte hem, maar hij is nog niet van plan van sportnationaliteit te wisselen: "Voorlopig ben ik hier en focus ik me op de Nederlandse U21 en op mijn eigen traject." Toch zitten de Nederlandse U21 in de hoek waar de klappen vallen na de 3-2-nederlaag in Noorwegen, waardoor het EK voor beloften weer wat verder uit beeld raakt.


Bondscoach Michael Reiziger hoopt in elk geval op hem te kunnen blijven rekenen: "Ik hoop dat hij de aanbevelingen volgt. Ik zie in Banzuzi een zeer interessante speler, een zeldzaam profiel in Nederland. Ik hoop dat hij zijn avontuur bij Jong Oranje afwerkt en geen overhaaste beslissing neemt."

Meer nieuws

Absolute jackpot in België op komst? 'Liverpool komt met negen miljoen euro aankloppen'

Absolute jackpot in België op komst? 'Liverpool komt met negen miljoen euro aankloppen'

18:30
LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie Live

LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

15:49
Voormalige Rode Duivel eregast tegen de VS: "Vincent Mannaert ontmoet tijdens La Louvière - Anderlecht"

Voormalige Rode Duivel eregast tegen de VS: "Vincent Mannaert ontmoet tijdens La Louvière - Anderlecht"

17:00
Valentine Besard spreekt over Miss België en ... mogelijk kindje met Ruben Van Gucht De derde helft

Valentine Besard spreekt over Miss België en ... mogelijk kindje met Ruben Van Gucht

17:30
Patrick Goots geeft Westerlo specifieke opdracht in play-offs

Patrick Goots geeft Westerlo specifieke opdracht in play-offs

15:15
Philippe Albert spreekt klare taal over Relegation Play-offs: "Niets te vrezen"

Philippe Albert spreekt klare taal over Relegation Play-offs: "Niets te vrezen"

16:45
Dat is nog eens trouw aan de Vereniging: kapitein JPL blijft nog een jaartje aan boord

Dat is nog eens trouw aan de Vereniging: kapitein JPL blijft nog een jaartje aan boord

16:30
2
"Het perfecte bewijs": Teklak onder de indruk van twee ploegen uit de top zes

"Het perfecte bewijs": Teklak onder de indruk van twee ploegen uit de top zes

16:15
Transfer à la Union? 'Belgische clubs (meervoud) willen topper in wording uit Duitse competitie ophalen'

Transfer à la Union? 'Belgische clubs (meervoud) willen topper in wording uit Duitse competitie ophalen'

16:00
Plannen duidelijk: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar doet slechte zaak'

Plannen duidelijk: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar doet slechte zaak'

15:30
2
'Iedereen wil Karetsas: deze ploeg voert de forcing met megalomaan bod'

'Iedereen wil Karetsas: deze ploeg voert de forcing met megalomaan bod'

15:00
Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League

Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League

14:30
18
🎥 De Cat en Stassin charmeren bondscoach Garcia, maar het zal toch met de voeten moeten gebeuren De derde helft

🎥 De Cat en Stassin charmeren bondscoach Garcia, maar het zal toch met de voeten moeten gebeuren

14:00
Cercle Brugge pakt tegen Dender uit met bijzondere actie

Cercle Brugge pakt tegen Dender uit met bijzondere actie

13:45
1
'Belgische teams gaan concurrentie aan met Bundesliga voor gegeerde winger'

'Belgische teams gaan concurrentie aan met Bundesliga voor gegeerde winger'

13:30
Vanhaezebrouck twijfelt niet: "Rijp genoeg, hij had al Rode Duivel mogen zijn"

Vanhaezebrouck twijfelt niet: "Rijp genoeg, hij had al Rode Duivel mogen zijn"

13:00
De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

12:30
Revelatie van Essevee spreekt klare taal: "Het zou niet meer mogen"

Revelatie van Essevee spreekt klare taal: "Het zou niet meer mogen"

13:15
'PSG en Chelsea strijden voor liefst vier(!) spelers van KRC Genk'

'PSG en Chelsea strijden voor liefst vier(!) spelers van KRC Genk'

12:00
7
"Als hij me vraagt, dan doe ik dat": Luc Nilis staat open voor speciaal avontuur

"Als hij me vraagt, dan doe ik dat": Luc Nilis staat open voor speciaal avontuur

12:15
Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

11:00
Analist duidelijk: "Half mirakel als zij de titel nog pakken"

Analist duidelijk: "Half mirakel als zij de titel nog pakken"

11:30
7
Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

10:30
2
'Club Brugge schakelt snel in dossier rond opvolging Ordonez: Belg op de radar'

'Club Brugge schakelt snel in dossier rond opvolging Ordonez: Belg op de radar'

10:00
Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst?

Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst?

09:30
17
Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf"

Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf"

08:20
10
Brian Riemer deed wat Rudi Garcia niet kon, maar ex-coach Anderlecht tempert euforie

Brian Riemer deed wat Rudi Garcia niet kon, maar ex-coach Anderlecht tempert euforie

09:00
1
'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

08:40
Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League

Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League

07:00
12
Mathijssen, Swerts, hetzelfde verhaal? De Jonge Duivels spelen (echt) geen goed voetbal

Mathijssen, Swerts, hetzelfde verhaal? De Jonge Duivels spelen (echt) geen goed voetbal

08:20
LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

07:30
Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

07:10
1
Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

07:25
1
Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen" Interview

Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen"

06:45
7
Romeo Vermant heel dichtbij een slechte nachtrust: dit heeft hij er over te zeggen

Romeo Vermant heel dichtbij een slechte nachtrust: dit heeft hij er over te zeggen

07:41
2
Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen voor interland tegen VS

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen voor interland tegen VS

06:15

Bundesliga

 Speeldag 27
RB Leipzig RB Leipzig 5-0 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
1. FC Köln 1. FC Köln 3-3 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0-1 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 3-3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bayern München Bayern München 4-0 Union Berlin Union Berlin
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 Hamburger SV Hamburger SV
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-2 Freiburg Freiburg
FC Augsburg FC Augsburg 2-5 VFB Stuttgart VFB Stuttgart

