Nederland heeft zelfde probleem als België: ze willen toptalent met recent verleden in JPL niet verliezen

Michael Reiziger hoopt dat Ezechiël Banzuzi niet te snel beslist om voor DR Congo uit te komen. De bondscoach van Jong Oranje gaf in een gesprek aan dat hij de middenvelder liever nog even bij Nederland ziet blijven.

Congo probeert Banzuzi momenteel te overtuigen om van voetbalnationaliteit te veranderen. Het Afrikaanse land maakt nog kans op deelname aan het WK, wat de keuze voor de speler extra aantrekkelijk maakt.

Toch pleit Reiziger voor geduld. “Ik zou het jammer vinden als hij nu al die stap zet. Hij heeft nog tijd genoeg om die beslissing later te maken”, klinkt het. Volgens hem is het belangrijk dat Banzuzi eerst zijn ontwikkelingstraject verder afwerkt.

De 21-jarige middenvelder doorliep sinds de U17 alle jeugdreeksen van Nederland en verzamelde inmiddels tien caps voor Jong Oranje. Zijn band met de Nederlandse nationale ploegen is dus stevig uitgebouwd.

In België maakte Banzuzi eerder grote indruk bij OH Leuven, waar hij uitgroeide tot een van de revelaties op het middenveld. De Leuvenaars verkochten hem uiteindelijk voor zo’n 16 miljoen euro aan RB Leipzig, een absoluut clubrecord.



Bij Leipzig is Banzuzi dit seizoen vooral een rotatiespeler, met 27 wedstrijden, twee doelpunten en één assist. Of hij in de toekomst voor Nederland of Congo zal kiezen, blijft voorlopig een open vraag.