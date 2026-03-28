'Klopp twijfelt niet: dít moet de opvolger worden bij Liverpool van Mohamed Salah'

Jürgen Klopp en Mohamed Salah werkten jarenlang samen bij Liverpool. De Duitser zwaaide als eerste af en binnenkort volgt de Egyptenaar zijn voorbeeld. Dit moet volgens Klopp de opvolger worden van Salah.

Klopp en Salah wonnen alles wat er te winnen valt met Liverpool. De Duitse coach kon altijd rekenen op zijn Egyptische tovenaar voor een vleugje magie. Maar die magie zal binnenkort niet meer te bewonderen zijn op Anfield.

Salah zwaait na dit seizoen af en dus moet Liverpool aanvallende versterking halen. 255 goals en 122 assists in 435 wedstrijden tot nu toe vervang je niet zomaar.

Diomande naar Liverpool?

Klopp ging na zijn periode bij Liverpool in eigen land aan de slag als Head of Soccer van RB Leipzig. Volgens The Sun raadt hij Liverpool nu ook aan om een speler van die club te halen.

Liverpool zou volgens zijn ex-coach Yan Diomande moeten halen. De Ivoriaanse aanvaller is bezig aan een sterk seizoen met 11 goals en 8 assists over alle competities heen.



De amper 19-jarige Diomande heeft nog een contract tot midden 2030 bij Leipzig. Volgens Transfermarkt moet hij momenteel 75 miljoen euro kosten. Maar Liverpool is zeker niet te beroerd om stevige sommen op tafel te leggen.