'Klopp twijfelt niet: dít moet de opvolger worden bij Liverpool van Mohamed Salah'

Lorenz Lomme
'Klopp twijfelt niet: dít moet de opvolger worden bij Liverpool van Mohamed Salah'
Jürgen Klopp en Mohamed Salah werkten jarenlang samen bij Liverpool. De Duitser zwaaide als eerste af en binnenkort volgt de Egyptenaar zijn voorbeeld. Dit moet volgens Klopp de opvolger worden van Salah.

Klopp en Salah wonnen alles wat er te winnen valt met Liverpool. De Duitse coach kon altijd rekenen op zijn Egyptische tovenaar voor een vleugje magie. Maar die magie zal binnenkort niet meer te bewonderen zijn op Anfield.

Salah zwaait na dit seizoen af en dus moet Liverpool aanvallende versterking halen. 255 goals en 122 assists in 435 wedstrijden tot nu toe vervang je niet zomaar.

Diomande naar Liverpool?

Klopp ging na zijn periode bij Liverpool in eigen land aan de slag als Head of Soccer van RB Leipzig. Volgens The Sun raadt hij Liverpool nu ook aan om een speler van die club te halen.

Liverpool zou volgens zijn ex-coach Yan Diomande moeten halen. De Ivoriaanse aanvaller is bezig aan een sterk seizoen met 11 goals en 8 assists over alle competities heen.


De amper 19-jarige Diomande heeft nog een contract tot midden 2030 bij Leipzig. Volgens Transfermarkt moet hij momenteel 75 miljoen euro kosten. Maar Liverpool is zeker niet te beroerd om stevige sommen op tafel te leggen.

'JPL-clubs willen jonge Belg van PSV binnenhalen'

Rode Duivels geven visitekaartje af: doelpuntenfestival tegen USA

RB Leipzig RB Leipzig 5-0 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
1. FC Köln 1. FC Köln 3-3 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0-1 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 3-3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bayern München Bayern München 4-0 Union Berlin Union Berlin
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 Hamburger SV Hamburger SV
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-2 Freiburg Freiburg
FC Augsburg FC Augsburg 2-5 VFB Stuttgart VFB Stuttgart

