Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

De 2-5 doet vermoeden dat het een 'walk in the park' was voor de Rode Duivels. Maar niets is minder waar, zo zag ook analist Gert Verheyen.

Goal tegen op corner

De 2-5-overwinning van de Rode Duivels op bezoek bij de Verenigde Staten is zeker geen wedstrijd om euforisch over te zijn. De zege is mooi meegenomen en zorgt voor vertrouwen, al is er ook nog veel werk aan de winkel.

Het doelpunt waarmee het thuisland op voorsprong komt toont precies één van die grote werven bij de Rode Duivels. Het ging fout op een corner. Raskin en Saelemaekers gaan duidelijk in de fout.

Op een stilstaande fase kan er altijd iets verkeerd gaan, maar dat gebeurde in de eerste helft op maar liefst drie corners. Lammens was twee keer paraat, de derde keer was het prijs.

Uitroepingsteken

“Dat is een rode lamp die moet branden richting het WK. Het gebeurde in de kwalificaties (Wales scoorde zo tegen de Duivels, red.) en ook nu”, zegt Gert Verheyen bij VTM.

Eén van de grote aandachtspunten dus voor de Rode Duivels en bondscoach Rudi Garcia richting het WK. “Dat is te veel. Er mag een uitroepingsteken achter gezet worden”, besloot Verheyen.