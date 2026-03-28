Senegal gooit nóg wat extra olie op het vuur in Africa Cup-vete met Marokko

Lorenz Lomme
Senegal gooit nóg wat extra olie op het vuur in Africa Cup-vete met Marokko
De internationale voetbalwereld keek eerder deze maand verbaasd toe hoe de Afrikaanse voetbalbond Marokko alsnog uitriep tot winnaar van de Africa Cup. Senegal liet het daar niet bij en gooit nu nog wat extra olie op het vuur.

De finale van de voorbije Africa Cup ging de geschiedenisboeken in door de gemiste strafschop van Brahim Díaz en alles wat daaraan voorafging. De Senegalezen verlieten uit protest tegen die elfmeter het veld, maar kroonden zich daarna alsnog tot winnaar.

Tot eerder deze maand. De Afrikaanse voetbalbond boog de 1-0-overwinning van Senegal om in een 3-0-zege voor Marokko, omdat de Senegalese spelers tijdens de finale van het veld gestapt waren.

Senegal toont de trofee in het Stade de France

Senegal tekende beroep aan bij het  Internationaal Sporttribunaal TAS en weigert zich neer te leggen bij de beslissing. Ondertussen is het ook nog altijd in het bezit van de beker en weigert het die in te leveren.

Dat werd duidelijk voor het oefenduel in het Stade de France tegen Peru. De spelers van Senegal – met voorop kapitein Kalidou Koulibaly – toonden daar de trofee aan het publiek en liepen ook een ereronde.

Marokko had nochtans – bij monde van Mourad Elajouti – gedreigd met juridische stappen als Senegal de trofee zou tonen. De voorzitter van de Marokkaanse advocatenorganisatie schreef vrijdag een uitgebreid bericht op X, waarin hij zich richtte tot onder meer de uitbaters van het Stade de France.

LIVE: Rudi Garcia verrast achteraan bij Rode Duivels tegen de VS! Live

LIVE: Rudi Garcia verrast achteraan bij Rode Duivels tegen de VS!

'Club Brugge wrijft zich in de handen: bod van meer dan 30 miljoen op komst?'

'Club Brugge wrijft zich in de handen: bod van meer dan 30 miljoen op komst?'

Witsel ziet verlegen nieuwkomer bij de Rode Duivels: "Hij praat niet zo veel"

Witsel ziet verlegen nieuwkomer bij de Rode Duivels: "Hij praat niet zo veel"

Absolute jackpot in België op komst? 'Liverpool komt met negen miljoen euro aankloppen'

Absolute jackpot in België op komst? 'Liverpool komt met negen miljoen euro aankloppen'

Van OH Leuven in no time met Congo naar het WK? Speler maakt ingrijpende beslissing

Van OH Leuven in no time met Congo naar het WK? Speler maakt ingrijpende beslissing

Voormalige Rode Duivel eregast tegen de VS: "Vincent Mannaert ontmoet tijdens La Louvière - Anderlecht"

Voormalige Rode Duivel eregast tegen de VS: "Vincent Mannaert ontmoet tijdens La Louvière - Anderlecht"

Valentine Besard spreekt over Miss België en ... mogelijk kindje met Ruben Van Gucht De derde helft

Valentine Besard spreekt over Miss België en ... mogelijk kindje met Ruben Van Gucht

Philippe Albert spreekt klare taal over Relegation Play-offs: "Niets te vrezen"

Philippe Albert spreekt klare taal over Relegation Play-offs: "Niets te vrezen"

Dat is nog eens trouw aan de Vereniging: kapitein JPL blijft nog een jaartje aan boord

Dat is nog eens trouw aan de Vereniging: kapitein JPL blijft nog een jaartje aan boord

"Het perfecte bewijs": Teklak onder de indruk van twee ploegen uit de top zes

"Het perfecte bewijs": Teklak onder de indruk van twee ploegen uit de top zes

Transfer à la Union? 'Belgische clubs (meervoud) willen topper in wording uit Duitse competitie ophalen'

Transfer à la Union? 'Belgische clubs (meervoud) willen topper in wording uit Duitse competitie ophalen'

Plannen duidelijk: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar doet slechte zaak'

Plannen duidelijk: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar doet slechte zaak'

Patrick Goots geeft Westerlo specifieke opdracht in play-offs

Patrick Goots geeft Westerlo specifieke opdracht in play-offs

'Iedereen wil Karetsas: deze ploeg voert de forcing met megalomaan bod'

'Iedereen wil Karetsas: deze ploeg voert de forcing met megalomaan bod'

Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League

Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League

🎥 De Cat en Stassin charmeren bondscoach Garcia, maar het zal toch met de voeten moeten gebeuren De derde helft

🎥 De Cat en Stassin charmeren bondscoach Garcia, maar het zal toch met de voeten moeten gebeuren

Cercle Brugge pakt tegen Dender uit met bijzondere actie

Cercle Brugge pakt tegen Dender uit met bijzondere actie

'Belgische teams gaan concurrentie aan met Bundesliga voor gegeerde winger'

'Belgische teams gaan concurrentie aan met Bundesliga voor gegeerde winger'

Vanhaezebrouck twijfelt niet: "Rijp genoeg, hij had al Rode Duivel mogen zijn"

Vanhaezebrouck twijfelt niet: "Rijp genoeg, hij had al Rode Duivel mogen zijn"

De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

Revelatie van Essevee spreekt klare taal: "Het zou niet meer mogen"

Revelatie van Essevee spreekt klare taal: "Het zou niet meer mogen"

"Als hij me vraagt, dan doe ik dat": Luc Nilis staat open voor speciaal avontuur

"Als hij me vraagt, dan doe ik dat": Luc Nilis staat open voor speciaal avontuur

'PSG en Chelsea strijden voor liefst vier(!) spelers van KRC Genk'

'PSG en Chelsea strijden voor liefst vier(!) spelers van KRC Genk'

Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

Analist duidelijk: "Half mirakel als zij de titel nog pakken"

Analist duidelijk: "Half mirakel als zij de titel nog pakken"

Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

'Club Brugge schakelt snel in dossier rond opvolging Ordonez: Belg op de radar'

'Club Brugge schakelt snel in dossier rond opvolging Ordonez: Belg op de radar'

Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst?

Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst?

Brian Riemer deed wat Rudi Garcia niet kon, maar ex-coach Anderlecht tempert euforie

Brian Riemer deed wat Rudi Garcia niet kon, maar ex-coach Anderlecht tempert euforie

Mathijssen, Swerts, hetzelfde verhaal? De Jonge Duivels spelen (echt) geen goed voetbal

Mathijssen, Swerts, hetzelfde verhaal? De Jonge Duivels spelen (echt) geen goed voetbal

LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf"

Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf"

Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen" Interview

Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen"

