Senegal gooit nóg wat extra olie op het vuur in Africa Cup-vete met Marokko

De internationale voetbalwereld keek eerder deze maand verbaasd toe hoe de Afrikaanse voetbalbond Marokko alsnog uitriep tot winnaar van de Africa Cup. Senegal liet het daar niet bij en gooit nu nog wat extra olie op het vuur.

De finale van de voorbije Africa Cup ging de geschiedenisboeken in door de gemiste strafschop van Brahim Díaz en alles wat daaraan voorafging. De Senegalezen verlieten uit protest tegen die elfmeter het veld, maar kroonden zich daarna alsnog tot winnaar.

Tot eerder deze maand. De Afrikaanse voetbalbond boog de 1-0-overwinning van Senegal om in een 3-0-zege voor Marokko, omdat de Senegalese spelers tijdens de finale van het veld gestapt waren.

Senegal toont de trofee in het Stade de France

Senegal tekende beroep aan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS en weigert zich neer te leggen bij de beslissing. Ondertussen is het ook nog altijd in het bezit van de beker en weigert het die in te leveren.

Dat werd duidelijk voor het oefenduel in het Stade de France tegen Peru. De spelers van Senegal – met voorop kapitein Kalidou Koulibaly – toonden daar de trofee aan het publiek en liepen ook een ereronde.

Marokko had nochtans – bij monde van Mourad Elajouti – gedreigd met juridische stappen als Senegal de trofee zou tonen. De voorzitter van de Marokkaanse advocatenorganisatie schreef vrijdag een uitgebreid bericht op X, waarin hij zich richtte tot onder meer de uitbaters van het Stade de France.



