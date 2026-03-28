Dat is nog eens trouw aan de Verenigigin: kapitein JPL blijft nog een jaartje aan boord

Hannes Van der Bruggen is een vaste waarde bij Cercle Brugge. Ook volgend seizoen zal hij er nog bij zijn. De sterkhouder en kapitein heeft zijn contract verlengd en blijft op die manier De Vereniging nog steeds trouw.

Hannes Van der Bruggen wordt op 1 april 33 jaar, maar speelde in zijn carrière slechts voor drie clubs: KAA Gent (waar hij werd opgeleid en doorbrak), KV Kortrijk en Cercle Brugge, dat hem in 2021 bij de Kerels weghaalde.

In augustus 2024 onderhandelden Van der Bruggen en Cercle een nieuw contract tot in 2026. Dat liep dus op zijn einde, maar er was een optie voor een extra seizoen opgenomen. En dus was de vraag wat ze daar mee zouden doen.

Van der Bruggen voor langere tijd bij Cercle

De Bruggelingen bevestigen vandaag dat de optie automatisch werd gelicht nadat aan bepaalde voorwaarden was voldaan. Het contract van Hannes Van der Bruggen is daardoor automatisch verlengd tot juni 2027.

De middenvelder dreigt deze zomer dus niet zonder club te vallen. Een sterk signaal van continuïteit voor Cercle met het oog op de Relegation Play-offs tegen Zulte Waregem, RAAL La Louvière en Dender, met twaalf punten voorsprong op de laatste plaats.





De Brugse kapitein staat al op 179 wedstrijden voor groen-zwart. Hij zal er dus alles aan doen om volgend seizoen in de hoogste klasse de kaap van 200 te ronden. Maar eerst dus die Relegation Play-offs tot een goed einde brengen.