Dit is de topfavoriet om Nicolo Tresoldi bij Club Brugge weg te halen: "Gesprekken lopen al!"

De transferzomer van Club Brugge kondigt zich steeds ingewikkelder aan. Ze moeten immers rekening houden met concrete interesse van Arsenal FC in revelatie Nicolò Tresoldi. Volgens transferjournalist Christian Falk zijn de Londenaren momenteel zelfs de grote favoriet om de spits binnen te halen.

Tresoldi heeft zich dit seizoen nadrukkelijk in de kijker gespeeld in de Jupiler Pro League. Met 13 doelpunten in de competitie en 17 in totaal is hij een van de uitblinkers bij blauw-zwart. Zijn snelle ontwikkeling blijft ook in het buitenland niet onopgemerkt, waar topclubs zijn prestaties op de voet volgen.

De interesse van Arsenal zou bovendien al concreet zijn. Er wordt gesproken over lopende gesprekken, wat erop wijst dat een zomerse transfer steeds realistischer wordt. Voor de spits lonkt dan een overstap naar de Emirates Stadium, een stevige stap hogerop na zijn doorbraak in België.

Opvallend is dat Tresoldi, ondanks zijn internationale opties voor Italië en Argentinië, vooral als toekomstig Duits international wordt gezien. Falk omschreef hem zelfs als “de toekomst van Duitsland in de spitspositie".

Direct een toptransfer naar Arsenal voor Tresoldi?

Bij Arsenal zou hij de concurrentie moeten aangaan met onder meer Viktor Gyökeres, die nog niet volledig wist te overtuigen sinds zijn komst. Coach Mikel Arteta lijkt zijn aanvalslinie verder te willen versterken met het oog op volgend seizoen.

Lees ook... 'Club Brugge wrijft zich in de handen: bod van meer dan 30 miljoen op komst?'›

Voor Club Brugge betekent dit mogelijk opnieuw een uitgaande toptransfer. Sportief zou het een aderlating zijn, maar financieel kan het de club opnieuw een stevige boost geven.