Dit is de topfavoriet om Nicolo Tresoldi bij Club Brugge weg te halen: "Gesprekken lopen al!"

De transferzomer van Club Brugge kondigt zich steeds ingewikkelder aan. Ze moeten immers rekening houden met concrete interesse van Arsenal FC in revelatie Nicolò Tresoldi. Volgens transferjournalist Christian Falk zijn de Londenaren momenteel zelfs de grote favoriet om de spits binnen te halen.

Tresoldi heeft zich dit seizoen nadrukkelijk in de kijker gespeeld in de Jupiler Pro League. Met 13 doelpunten in de competitie en 17 in totaal is hij een van de uitblinkers bij blauw-zwart. Zijn snelle ontwikkeling blijft ook in het buitenland niet onopgemerkt, waar topclubs zijn prestaties op de voet volgen.

De interesse van Arsenal zou bovendien al concreet zijn. Er wordt gesproken over lopende gesprekken, wat erop wijst dat een zomerse transfer steeds realistischer wordt. Voor de spits lonkt dan een overstap naar de Emirates Stadium, een stevige stap hogerop na zijn doorbraak in België.

Opvallend is dat Tresoldi, ondanks zijn internationale opties voor Italië en Argentinië, vooral als toekomstig Duits international wordt gezien. Falk omschreef hem zelfs als “de toekomst van Duitsland in de spitspositie".

Direct een toptransfer naar Arsenal voor Tresoldi?

Bij Arsenal zou hij de concurrentie moeten aangaan met onder meer Viktor Gyökeres, die nog niet volledig wist te overtuigen sinds zijn komst. Coach Mikel Arteta lijkt zijn aanvalslinie verder te willen versterken met het oog op volgend seizoen.

Voor Club Brugge betekent dit mogelijk opnieuw een uitgaande toptransfer. Sportief zou het een aderlating zijn, maar financieel kan het de club opnieuw een stevige boost geven. 

Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA

Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft

'Club Brugge wrijft zich in de handen: bod van meer dan 30 miljoen op komst?'

Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL

Barcelona gaat meer dan 70 miljoen euro neerleggen voor een verdediger

Geen Courtois? Geen probleem! "Mooi om met hem te worden vergeleken"

Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen"

Vertonghen verrast: "Die liefde is eigenlijk groter dan die voor het voetbal"

"Te veel is te veel": supporters kondigen boycot aan voor de volgende uitmatch van Standard

Man achter de schermen doet boekje open over de toekomst van KV Mechelen

Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels?

'Timing voor transfer van Aleksandar Stankovic ligt helemaal vast'

Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter

Degryse stoort zich heftig aan twee zaken tijdens match Rode Duivels tegen VS

"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert

Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen"

Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt"

Zeno Debast beleeft bijzonder moment bij Rode Duivels en reageert meteen

Marc Degryse ziet "één groot vraagteken" voor de Rode Duivels op het WK

'JPL-clubs willen jonge Belg van PSV binnenhalen'

Rode Duivels geven visitekaartje af: doelpuntenfestival tegen USA

'Klopp twijfelt niet: dít moet de opvolger worden bij Liverpool van Mohamed Salah'

'Voormalig toptarget van Club Brugge mogelijk voor 60 miljoen naar de Premier League'

'Kompany en Bayern zetten de Premier League op zijn kop met knaltransfer'

"Arrogante" Italianen halen zich de woede van Bosnië op de hals voor cruciaal WK-duel

Sacha Kljestan wil dit Anderlecht-icoon naar de MLS halen: "Dat zou een droom zijn"

Plannen duidelijk: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar doet slechte zaak'

Gezien, Rode Duivels? U19 geven het goede voorbeeld dankzij jeugdproduct Club Brugge

Senegal gooit nóg wat extra olie op het vuur in Africa Cup-vete met Marokko

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 04/04 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 06/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 06/04 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 03/04 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 04/04 Standard Standard
Westerlo Westerlo 05/04 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 04/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 06/04 FCV Dender EH FCV Dender EH

