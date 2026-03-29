Wat als Club Brugge deze winter 15 miljoen euro had neergelegd? Geen spek voor de bek van blauw-zwart meer

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wat als Club Brugge deze winter de gevraagde 15 miljoen euro op tafel had gelegd voor Andreas Schjelderup? De kans dat Club er nog in slaagt om Andreas Schjelderup binnen te halen, lijkt intussen onbestaande.

De Noorse flankaanvaller heeft zich opnieuw in de kijker gespeeld en ziet zijn marktwaarde met de dag stijgen. Schjelderup liet zich vrijdagavond opmerken in de oefeninterland tussen Noorwegen en Nederland. Met een doelpunt en een sterke prestatie tegen een stevige tegenstander bevestigde hij zijn uitstekende vorm van de afgelopen weken.

Vooral zijn duel met Denzel Dumfries viel op. Volgens ploegmaat Alexander Sørloth speelde Schjelderup zonder enige schroom. “Hij had nul ontzag en toonde meteen zijn kwaliteiten", klonk het lovend over de jonge aanvaller.

De prestaties van de winger zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Topclub FC Barcelona zou zijn situatie nauwgezet opvolgen, wat de concurrentie voor geïnteresseerde clubs alleen maar groter maakt.

Benfica wil Schjelderup een contractverlenging geven

Bij SL Benfica lijken ze intussen ook tot inzicht gekomen dat ze hem niet zomaar mogen laten gaan. Waar een transfer naar Club Brugge eerder nog dichtbij leek, willen de Portugezen nu werk maken van een contractverlenging voor hun goudklompje, dat nog vastligt tot 2028.

Voor Club Brugge is het dossier daardoor bijzonder moeilijk geworden. Wat eerst een opportuniteit leek, dreigt nu uit te draaien op een gemiste kans, zeker nu Europese topclubs zich nadrukkelijk mengen in de strijd om de handtekening van de Noorse revelatie.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Primeira Liga
Primeira Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
SL Benfica
Anders Schjelderup

Meer nieuws

Populairste artikels

Primeira Liga

 Speeldag 28
Gil Vicente Gil Vicente 03/04 Vilafranquense Vilafranquense
Vitória Guimarães Vitória Guimarães 03/04 CD Tondela CD Tondela
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 03/04 CD Santa Clara CD Santa Clara
Nacional Nacional 04/04 Estrela Amadora Estrela Amadora
Moreirense Moreirense 04/04 Braga Braga
Rio Ave Rio Ave 04/04 Alverca Alverca
FC Porto FC Porto 04/04 FC Famalicao FC Famalicao
Arouca Arouca 06/04 Estoril Estoril
Casa Pia AC Casa Pia AC 06/04 SL Benfica SL Benfica

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels? .. .. over Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft filip.dhose filip.dhose over Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League wolfskin wolfskin over "Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS ontleder ontleder ontleder ontleder over Man achter de schermen doet boekje open over de toekomst van KV Mechelen FCB vo altijd FCB vo altijd over Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert TIGERMANIA TIGERMANIA over Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL Swakken Swakken over Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij" .. .. over Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels filip hendrix filip hendrix over Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved