Wat als Club Brugge deze winter 15 miljoen euro had neergelegd? Geen spek voor de bek van blauw-zwart meer

Wat als Club Brugge deze winter de gevraagde 15 miljoen euro op tafel had gelegd voor Andreas Schjelderup? De kans dat Club er nog in slaagt om Andreas Schjelderup binnen te halen, lijkt intussen onbestaande.

De Noorse flankaanvaller heeft zich opnieuw in de kijker gespeeld en ziet zijn marktwaarde met de dag stijgen. Schjelderup liet zich vrijdagavond opmerken in de oefeninterland tussen Noorwegen en Nederland. Met een doelpunt en een sterke prestatie tegen een stevige tegenstander bevestigde hij zijn uitstekende vorm van de afgelopen weken.

Vooral zijn duel met Denzel Dumfries viel op. Volgens ploegmaat Alexander Sørloth speelde Schjelderup zonder enige schroom. “Hij had nul ontzag en toonde meteen zijn kwaliteiten", klonk het lovend over de jonge aanvaller.

De prestaties van de winger zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Topclub FC Barcelona zou zijn situatie nauwgezet opvolgen, wat de concurrentie voor geïnteresseerde clubs alleen maar groter maakt.

Benfica wil Schjelderup een contractverlenging geven

Bij SL Benfica lijken ze intussen ook tot inzicht gekomen dat ze hem niet zomaar mogen laten gaan. Waar een transfer naar Club Brugge eerder nog dichtbij leek, willen de Portugezen nu werk maken van een contractverlenging voor hun goudklompje, dat nog vastligt tot 2028.

Voor Club Brugge is het dossier daardoor bijzonder moeilijk geworden. Wat eerst een opportuniteit leek, dreigt nu uit te draaien op een gemiste kans, zeker nu Europese topclubs zich nadrukkelijk mengen in de strijd om de handtekening van de Noorse revelatie.