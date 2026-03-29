'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden'

Joseph Oosting werd dit seizoen binnengehaald bij Royal Antwerp FC. Al zou het zo maar kunnen dat hij na het seizoen weer weg is.

Snertseizoen voor Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC beleefde tot dusver een heel erg moeilijk seizoen in de Jupiler Pro League. Het pakte amper 35 punten op 90 en speelt de Europe Play-offs.

Zelfs de trainerswissel na het ontslag van Stef Wils bracht niet bijster veel op. Vooral de bekeruitschakeling in eigen huis tegen Anderlecht kwam hard aan.

Joseph Oosting ligt nog tot juni 2028 onder contract op de Bosuil, maar de vraag is maar of de Nederlander volgend seizoen nog op de bank zit bij The Great Old.

Joseph Oosting op shortlist van FC Utrecht

Vanuit Nederland is immers te horen dat Oosting op de shortlist van FC Utrecht, de huidige nummer zeven in de Eredivisie, zou staan om er volgend seizoen trainer te worden.



Daar loopt het contract van Ron Jans af en zal het niet verlengd worden, waardoor de Nederlandse club op zoek is naar een opvolger. Ook namen als Maurice Steijn en Anthony Correia zouden op dat lijstje staan, zo melden Nederlandse bronnen.