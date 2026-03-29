Bizarre anekdote over Kompany-deal bij Bayern: "Zonder contract moest hij niet terugkeren"

Vincent Kompany blijft indruk maken bij FC Bayern München, maar zijn aanstelling kwam er destijds niet zonder twijfels. In een interview met Kicker blikte Uli Hoeneß uitgebreid terug op hoe de Belg uiteindelijk werd binnengehaald.

Een opvallend detail in dat proces is de rol van Pep Guardiola. “Toen we Pep Guardiola belden voordat we Vincent contracteerden en vroegen wat hij van hem vond, zei hij dat we hem zonder hem te zien konden overnemen", aldus Hoeneß, die daarmee de twijfels binnen de club bevestigde.

Die onzekerheid was er ook omdat Kompany niet de eerste keuze was. “We waren in eerste instantie sceptisch; hij was de vierde of vijfde persoon met wie we spraken. Ik denk dan aan Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Thomas Tuchel en ook Oliver Glasner, die zou zijn gekomen als Crystal Palace hem had laten gaan", gaf Hoeneß toe.

Het was uiteindelijk Max Eberl die Kompany naar voren schoof. Tijdens een eerste ontmoeting viel alles op zijn plaats. “De eerste ontmoeting vond plaats bij Käfer's, met Herbert Hainer, Max, Christoph Freund, Vincent en zijn vader. Na een half uur gaf ik Max een duwtje en een duim omhoog; ik wist het: dit is hem!”

Contractverlenging was boodschap voor Manchester City

Hoeneß maakte meteen duidelijk hoe overtuigd hij was. “Ik zei toen tegen Max dat hij wat kleren moest meenemen om in te slapen, en dat hij zonder contract niet meer terug hoefde te komen van de onderhandelingen", klonk het veelzeggend.

De keuze voor Kompany bleek achteraf de juiste. De Belg presteert sterk met Bayern en kreeg inmiddels een contractverlenging tot 2029. “Dat was een ongelooflijk blijk van vertrouwen", benadrukte Hoeneß over die beslissing.





Volgens de Duitser zat daar ook een duidelijke boodschap achter voor Manchester City, waar Kompany al lang aan gekoppeld wordt. “Dat was in de eerste plaats een kwestie van overtuiging, de andere was een kleine bijbedoeling. We wilden laten zien dat we volledig overtuigd zijn van zijn werk en dat hij een coach is die mensen hier nog lang kan inspireren.”