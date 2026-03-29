Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL

KAA Gent pleit ervoor om na volgend seizoen opnieuw over te schakelen naar een competitie met zestien clubs en play-offs. Daar hebben ze ook hun redenen voor, want de Buffalo's vrezen dat de JPL niet aantrekkelijk genoeg is voor een 'gewoon' systeem.

De uitbreiding naar achttien clubs moet in eerste instantie de druk bij kleinere ploegen verlagen. Met meer teams en zonder play-offs wordt de kans op degradatie kleiner, wat clubs meer stabiliteit geeft. Minder sportieve stress betekent doorgaans ook meer controle over de loonmassa.

Vooral de kleinere clubs hopen zo hun kostenstructuur beter onder controle te krijgen. In een competitie met minder drukmomenten is de neiging kleiner om financieel te overdrijven in de strijd om het behoud. Dat moet leiden tot een gezondere financiële situatie op middellange termijn.

Minder inkomsten door minder aantrekkelijke matchen

Tegelijk dreigt het nieuwe format ook nadelen met zich mee te brengen. Minder spanning in de competitie betekent automatisch ook minder aantrekkelijke wedstrijden. Dat kan gevolgen hebben voor ticketverkoop, horeca-inkomsten en televisiegelden.

Daardoor verschuift het probleem mogelijk eerder dan dat het wordt opgelost. Clubs besparen aan de ene kant op lonen, maar zien langs de andere kant hun inkomsten dalen. Het risico bestaat dat de hervorming uitdraait op een evenwichtsoefening zonder echte vooruitgang.



Op langere termijn kan dit ook sportieve gevolgen hebben voor het Belgische voetbal. Minder financiële slagkracht en minder competitieve spanning maken de competitie minder aantrekkelijk voor talent, wat de internationale positie van de Belgische clubs onder druk kan zetten.