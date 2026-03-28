"Het perfecte bewijs": Teklak onder de indruk van twee ploegen uit de top zes

De reguliere fase van de Jupiler Pro League is voorbij. KV Mechelen en STVV zijn de twee totaal onverwachte ploegen in de top zes.

STVV en KV Mechelen in de top zes

Niemand had voor het seizoen begon grof geld willen inzetten op het feit dat STVV en KV Mechelen in de top zes van de Jupiler Pro League zouden eindigen.

En al zeker niet over de manier waarop. STVV was al een tijdje zeker, ook KV Mechelen moest niet tot de laatste speeldag vechten om in de Champions’ Play-offs te geraken.

“Sint-Truiden heeft goed geprofiteerd van de misstappen van anderen, maar het is ruim verdiend”, vertelt Alexandre Teklak aan La Dernière Heure. “De Kanaries zijn al enkele weken gekwalificeerd, zonder zich in bochten te moeten wringen.”

En ook Malinwa is meer dan welgekomen in de play-offs die zullen bepalen wie landskampioen wordt. “Mechelen brengt ook frisheid mee. Dat schudt de kaarten voor iedereen opnieuw.”

Beperkt budget

Teklak was onder de indruk van de prestaties van beide ploegen. “Het bewijst dat je mooie dingen kunt doen met een beperkt budget. De ploegen daarachter kunnen daar een voorbeeld aan nemen”, gaat hij verder.





Het is dan eigenlijk ook jammer dat dit competitieformat stopt. “Dit zijn in principe de laatste play-offs, maar we mogen de prestaties van Sint-Truiden en Mechelen niet vergeten”, besluit hij.