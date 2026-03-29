Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

De situatie tussen Romelu Lukaku en SSC Napoli is volledig geëscaleerd, maar achter het conflict schuilt vooral een duidelijke reden. De Belgische spits wil koste wat het kost in België blijven om zijn lichaam opnieuw op punt te krijgen na een moeilijke blessureperiode, met ook schuld van zijn club.

Lukaku werkt momenteel in Brussel aan zijn revalidatie, omringd door zijn vertrouwde medische entourage. Die keuze is niet toevallig: de aanvaller voelt zich daar het best begeleid en wil in alle rust werken aan zijn fysieke herstel, zonder externe druk.

De basis van het probleem ligt enkele maanden terug. Na zijn blessure werd Lukaku al relatief snel opnieuw geïntegreerd bij Napoli. Volgens zijn entourage gebeurde dat sneller dan ideaal was voor zijn herstel, waardoor hij nooit volledig op niveau geraakte.

Eerder pushte Napoli hem om te snel terug te keren

Die situatie zorgde voor frustratie bij de spits. Hij had het gevoel dat hij zich had opgeofferd om beschikbaar te zijn voor de club, zonder dat zijn lichaam daar klaar voor was. Eenmaal terug bij de nationale ploeg besefte hij dat hij nog niet voldoende hersteld was.

Daarom koos Lukaku ervoor om niet terug te keren naar Napels, ondanks de druk van clubvoorzitter Aurelio De Laurentiis. De voorzitter lijkt hem zelfs naar de uitgang te begeleiden. Voor Lukaku primeert momenteel één doel: opnieuw topfit worden, zelfs als dat tot spanningen leidt met zijn club.

Die beslissing zet de relatie met Napoli zwaar onder druk, maar toont tegelijk hoe belangrijk zijn fysieke paraatheid is met het oog op de toekomst. Lukaku lijkt vastberaden om geen risico’s meer te nemen en eerst volledig fit te geraken voor hij opnieuw aansluit bij de ploeg. Hij heeft nog 48u om terug te keren of de breuk zou wel eens definitief kunnen zijn.