Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De situatie tussen Romelu Lukaku en SSC Napoli is volledig geëscaleerd, maar achter het conflict schuilt vooral een duidelijke reden. De Belgische spits wil koste wat het kost in België blijven om zijn lichaam opnieuw op punt te krijgen na een moeilijke blessureperiode, met ook schuld van zijn club.

Lukaku werkt momenteel in Brussel aan zijn revalidatie, omringd door zijn vertrouwde medische entourage. Die keuze is niet toevallig: de aanvaller voelt zich daar het best begeleid en wil in alle rust werken aan zijn fysieke herstel, zonder externe druk.

De basis van het probleem ligt enkele maanden terug. Na zijn blessure werd Lukaku al relatief snel opnieuw geïntegreerd bij Napoli. Volgens zijn entourage gebeurde dat sneller dan ideaal was voor zijn herstel, waardoor hij nooit volledig op niveau geraakte.

Eerder pushte Napoli hem om te snel terug te keren

Die situatie zorgde voor frustratie bij de spits. Hij had het gevoel dat hij zich had opgeofferd om beschikbaar te zijn voor de club, zonder dat zijn lichaam daar klaar voor was. Eenmaal terug bij de nationale ploeg besefte hij dat hij nog niet voldoende hersteld was.

Daarom koos Lukaku ervoor om niet terug te keren naar Napels, ondanks de druk van clubvoorzitter Aurelio De Laurentiis. De voorzitter lijkt hem zelfs naar de uitgang te begeleiden. Voor Lukaku primeert momenteel één doel: opnieuw topfit worden, zelfs als dat tot spanningen leidt met zijn club.

Die beslissing zet de relatie met Napoli zwaar onder druk, maar toont tegelijk hoe belangrijk zijn fysieke paraatheid is met het oog op de toekomst. Lukaku lijkt vastberaden om geen risico’s meer te nemen en eerst volledig fit te geraken voor hij opnieuw aansluit bij de ploeg. Hij heeft nog 48u om terug te keren of de breuk zou wel eens definitief kunnen zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Verenigde Staten
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Swakken Swakken over Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij" TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL .. .. over Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels .. .. over Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels? .. .. over Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft Joske89 Joske89 over Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert TIGERMANIA TIGERMANIA over "Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS filip hendrix filip hendrix over Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt" Charly Charly over Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved