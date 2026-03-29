Rode Duivel spreekt over zijn eerste trainingssessie bij de nationale ploeg en hoe hij werd weggespeeld

De eerste training bij de Belgisch voetbalelftal is voor veel spelers een bijzonder moment, maar voor Amadou Onana bleek het vooral een reality check. De middenvelder blikt terug op zijn debuut bij de Rode Duivels en geeft toe dat hij meteen onder de indruk was van het niveau.

Tijdens een ogenschijnlijk eenvoudige positiespel-oefening ging het tempo meteen de hoogte in. “Het was gewoon balbezit, iets heel basics", vertelt Onana bij Sports Illustrated. “Maar dat was echt een van die nederige momenten.” De intensiteit en snelheid van uitvoering lagen een pak hoger dan wat hij gewend was.

Wat het extra indrukwekkend maakte, was de aanwezigheid van een generatie Belgische toppers. Namen als Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld stonden allemaal op het trainingsveld. “Dat zijn spelers die alles al hebben meegemaakt en gewonnen", klinkt het.

Onana zag sterretjes op zijn eerste trainingsessie met de Rode Duivels

Vooral het tempo waarmee alles gebeurde, bleef hangen bij de jonge middenvelder. “Het ging gewoon té snel", aldus Onana. “Ik dacht echt: dit is niet wat ik gewend ben.”

Toch zag Onana het niet als iets negatiefs, integendeel. De ervaring werkte motiverend en zette hem aan tot zelfreflectie. “Je begint jezelf vragen te stellen, maar op een positieve manier. Wat moet ik doen om met deze spelers mee te kunnen?”

Die eerste training werd zo een belangrijk kantelpunt in zijn carrière. Het moment waarop Onana besefte wat er nodig is om te slagen op het hoogste niveau. En tegelijk de brandstof vond om zich verder te ontwikkelen bij de Rode Duivels.



Lees ook... Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen"›