Rode Duivel spreekt over zijn eerste trainingssessie bij de nationale ploeg en hoe hij werd weggespeeld

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De eerste training bij de Belgisch voetbalelftal is voor veel spelers een bijzonder moment, maar voor Amadou Onana bleek het vooral een reality check. De middenvelder blikt terug op zijn debuut bij de Rode Duivels en geeft toe dat hij meteen onder de indruk was van het niveau.

Tijdens een ogenschijnlijk eenvoudige positiespel-oefening ging het tempo meteen de hoogte in. “Het was gewoon balbezit, iets heel basics", vertelt Onana bij Sports Illustrated. “Maar dat was echt een van die nederige momenten.” De intensiteit en snelheid van uitvoering lagen een pak hoger dan wat hij gewend was.

Wat het extra indrukwekkend maakte, was de aanwezigheid van een generatie Belgische toppers. Namen als Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld stonden allemaal op het trainingsveld. “Dat zijn spelers die alles al hebben meegemaakt en gewonnen", klinkt het.

Onana zag sterretjes op zijn eerste trainingsessie met de Rode Duivels

Vooral het tempo waarmee alles gebeurde, bleef hangen bij de jonge middenvelder. “Het ging gewoon té snel", aldus Onana. “Ik dacht echt: dit is niet wat ik gewend ben.” 

Toch zag Onana het niet als iets negatiefs, integendeel. De ervaring werkte motiverend en zette hem aan tot zelfreflectie. “Je begint jezelf vragen te stellen, maar op een positieve manier. Wat moet ik doen om met deze spelers mee te kunnen?”

Die eerste training werd zo een belangrijk kantelpunt in zijn carrière. Het moment waarop Onana besefte wat er nodig is om te slagen op het hoogste niveau. En tegelijk de brandstof vond om zich verder te ontwikkelen bij de Rode Duivels.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Verenigde Staten
Amadou Onana

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels? .. .. over Kyriani Sabbe geeft de opvallende redenen waarom hij (nog) geen tattoo heeft filip.dhose filip.dhose over Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League wolfskin wolfskin over "Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS ontleder ontleder ontleder ontleder over Man achter de schermen doet boekje open over de toekomst van KV Mechelen FCB vo altijd FCB vo altijd over Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert TIGERMANIA TIGERMANIA over Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL Swakken Swakken over Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij" .. .. over Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels filip hendrix filip hendrix over Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved