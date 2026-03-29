Anderlecht houdt been stijf: terugkeer van verhuurde speler of hoge vraagprijs betalen

Anderlecht heeft deze winter Moussa N'Diaye verhuurd aan Schalke 04. Daar leeft de linksachter helemaal op en hij zet er sterke prestaties neer. De Duitsers willen hem dan ook houden, maar hebben geen aankoopoptie in het contract bedongen;

Anderlecht kon N'Diaye geen speelminuten verzekeren omdat Ludwig Augustinsson de linksachterplaats had veroverd. En de Senegalees was niet tevreden met korte invalbeurten of een sporadische basisplaats.

De redding kwam vanuit de tweede Bundesliga, want Schalke had dringend een linksachter nodig. N'Diaye maakt er intussen zelfs zoveel indruk dat ze hem graag willen houden.

Maar aangezien er geen aankoopoptie in het contract is opgenomen, moeten ze daarvoor weer met Anderlecht onderhandelen. En dat zal pas voor na het seizoen zijn.

Enkel sprake van definitieve transfer als Schalke 04 naar de Bundesliga gaat

Paars-wit heeft een hoge vraagprijs rond zijn nek gehangen en ze zijn niet van plan daarvan af te wijken. Zo'n investering kan Schalke echter enkel doen als ze zeker zijn van promotie.



Met nog zeven speeldagen te gaan staat de Duitse traditieclub wel aan de leiding in de Duitse tweede klasse, maar achteer hen volgen nog vier ploegen met maximum drie punten achterstand. Alles ligt er dus nog open.