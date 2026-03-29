Manuel Gonzalez
Robby Morren en Manuel Gonzalez vanuit Atlanta, VS
De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA
Charles De Ketelaere begon tegen USA in de basis, zette een strafschop feilloos om en kreeg na afloop een compliment van coach Rudi Garcia. Dat en een 5-2 overwinning zorgden ervoor dat de aanvaller bijzonder tevreden was na afloop van de wedstrijd.

"Het resultaat is superpositief want USA is een goed team met goede spelers, zij hadden toch al enkele matchen niet meer verloren", aldus De Ketelaere. "De eerste helft was gelijkopgaand, we kwamen enkele keren goed weg, maar zij ook. In de tweede helft waren wij duidelijk de betere ploeg, zowel op fysiek vlak als op vlak van kwaliteit. We kwamen er meer door, dus een heel goed gevoel."

Het resultaat op het scorebord geeft echter niet weer dat de Rode Duivels best een moeilijke start van de wedstrijd kenden. "In de beginfase speelden we veel in transitie, we hadden weinig lang balbezit en op die manier maakten we het onszelf wat moeilijker. We hebben dat aangepast zodat we wat langer balbezit hielden."

"We hebben veel gecreëerd, ook nadat we op achterstand kwamen. Het is een zwaar resultaat voor USA, maar wij speelden goed, zeker ook bij het begin van de tweede helft."

De Ketelaere bracht de stand op 1-3 vlak voor het uur met een perfect omgezette penalty. "Ik deed een kleine stap om even naar de keeper te kijken en ik zag dat hij wegging, maar ik wilde nog steeds geen risico nemen en dus duwde ik de bal ver genoeg in de hoek. We nemen een positief gevoel mee naar dinsdag, maar ook naar het WK."

Ook spelers hadden last met de truitjes

Toch was er één zaak die bijzonder vervelend was voor de toeschouwers én voor de spelers, met name de kleur van de truitjes leek te sterk op elkaar. "Tijdens de rust vroegen wij ons ook al af hoe het kan dat dit goedgekeurd werd. Blijkbaar wilde USA hun shirts echt voorstellen en mochten wij zelfs niet met rode shirts spelen. Het was moeilijk, je moest echt naar de hoofden kijken om een pass te geven."

