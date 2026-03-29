🎥 En ineens is Eden Hazard de ster in Mallorca... op de fiets: "Er moeten wat kilo's af"

Eden Hazard heeft opnieuw van zich laten spreken, maar deze keer niet op een voetbalveld. De voormalige Rode Duivel werkte op het Spaanse eiland Mallorca een wielerwedstrijd af van maar liefst 167 kilometer, en dat zorgde voor heel wat aandacht.

Na de aankomst was het duidelijk dat de inspanning zijn tol had geëist. Hazard kwam zichtbaar uitgeput over de finish en gaf toe dat vooral het slot van de wedstrijd bijzonder zwaar was. “De eerste kilometers gingen nog goed, maar het einde was echt afzien", klonk het eerlijk bij de aanwezige media.

De ex-speler van Chelsea FC en Real Madrid nam het echter met de glimlach op. Hij gaf aan dat hij nog wat werk heeft om opnieuw topfit te worden. “Ik moet wat meer trainen en misschien een paar kilo kwijt, dan komt het wel goed", grapte hij na afloop.

Eden Hazard vierde zijn prestatie met een biertje

Opvallend: om zijn prestatie te vieren, gunde Hazard zichzelf een welverdiend biertje. Het typeert de ontspannen levensstijl die hij sinds zijn voetbalpensioen heeft aangenomen, ver weg van de druk van het topvoetbal.

Eerder gaf Hazard al aan dat hij volop geniet van het leven na zijn carrière. In een interview omschreef hij zichzelf zelfs lachend als “meer een taxichauffeur dan een voetballer”, verwijzend naar het drukke gezinsleven met zijn vrouw en vijf kinderen.

Hoewel zijn passage bij Real Madrid door blessures minder succesvol was dan gehoopt, blijft Hazard nuchter over zijn nalatenschap. De Belg wil vooral herinnerd worden als een goede voetballer en een fijn persoon – en lijkt vandaag vooral gelukkig met de kleine dingen, zelfs na een loodzware rit op de fiets.

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 04/04 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 06/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 06/04 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 03/04 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 04/04 Standard Standard
Westerlo Westerlo 05/04 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 04/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 06/04 FCV Dender EH FCV Dender EH

