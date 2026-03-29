Opvallende beelden: Rode Duivels krijgen fouille op de tarmac

Opvallende beelden: Rode Duivels krijgen fouille op de tarmac

De Rode Duivels reisden vandaag van Atlanta naar Chicago. Voor ze hun vlucht namen werd iedereen op de tarmac gecontroleerd.

Vlucht naar Chicago

De Rode Duivels blikken terug op een geslaagd eerste deel van de oefencampagne in de Verenigde Staten. Er werd met 2-5 gewonnen van de Verenigde Staten.

Zaterdagavond woonden ze nog een NBA-wedstrijd bij. Vandaag moest er ook gereisd worden. De Rode Duivels vlogen van Atlanta naar Chicago, waar tegen Mexico gespeeld wordt.

Spelers en de entourage moeten niet zoals andere reizigers op de terminals wachten op hun vlucht. Zij worden meteen naar het vliegtuig op de tarmac gebracht.

Rode Duivels gecontroleerd op tarmac

Maar daar wachtte wel een fouille. Die werd gewoon op de tarmac zelf georganiseerd. Geen enkele speler of staflid ontsnapte aan de controle. Dat leverde bijzondere beelden op.

Lees ook... Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

Iedereen werd individueel gecontroleerd. Kevin De Bruyne keek er maar bedenkelijk bij, bondscoach Rudi Garcia moest dan weer lachen met het Amerikaanse systeem terwijl hij op zijn beurt stond te wachten.

Meer nieuws

Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar

22:30
1
Martinez, Tedesco of Garcia? Grün zegt welke bondscoach kritiek verdient

Martinez, Tedesco of Garcia? Grün zegt welke bondscoach kritiek verdient

21:40
Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..."

Eden Hazard stuurt een knipoog naar Rudi Garcia: "Als je iemand nodig hebt..."

18:00
Rode Duivel spreekt over zijn eerste trainingssessie bij de nationale ploeg en hoe hij werd weggespeeld

Rode Duivel spreekt over zijn eerste trainingssessie bij de nationale ploeg en hoe hij werd weggespeeld

16:00
De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA Reactie

De Ketelaere scoort, krijgt lof van Garcia en verklaart moeilijk wedstrijdbegin tegen USA

15:10
Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

Waarom Romelu Lukaku niet wou/wil terugkeren naar Napels: dit is de reden

15:30
Het WK... zonder Lionel Messi? "De beslissing ligt bij hem"

Het WK... zonder Lionel Messi? "De beslissing ligt bij hem"

22:00
Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen" Reactie

Onana voorzichtig over kansen op WK: "We bouwen een team en dat zal tijd vergen"

12:45
1
Bondscoach wordt onwel tijdens teambespreking: met spoed naar ziekenhuis

Bondscoach wordt onwel tijdens teambespreking: met spoed naar ziekenhuis

21:20
📷 'Interesse groeit voor Onuachu: ook deze knappe deals zijn een optie'

📷 'Interesse groeit voor Onuachu: ook deze knappe deals zijn een optie'

20:30
Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels?

Vandenbempt begrijpt Pochettino niet: was hij het vergeten over de Rode Duivels?

11:00
24
Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

Wordt dit dé Rode Duivel van het WK? "Er zijn geen andere spelers zoals hij"

10:45
3
OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie)

OFFICIEEL Trainersontslag na slechts vijf matchen (maar niet de snelste ooit in de competitie)

20:00
1
'Contractnieuws bij KV Mechelen: beslissing over drie opties in contract genomen'

'Contractnieuws bij KV Mechelen: beslissing over drie opties in contract genomen'

19:30
Geen Courtois? Geen probleem! "Mooi om met hem te worden vergeleken"

Geen Courtois? Geen probleem! "Mooi om met hem te worden vergeleken"

13:30
Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter Reactie

Rode Duivels keken hun ogen uit, maar op het WK mogen we toch meer verwachten: dit moet beter

09:45
Degryse stoort zich heftig aan twee zaken tijdens match Rode Duivels tegen VS

Degryse stoort zich heftig aan twee zaken tijdens match Rode Duivels tegen VS

10:00
'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden'

'Vertrek in de maak? Deze ploeg zet Oosting op shortlist om trainer te worden'

19:00
5
Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

Nathan De Cat op plaats 7 in de geschiedenisboekjes

13:00
2
"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

"Het was verschrikkelijk": Rode Duivels spreken zich uit over shirtchaos tegen de VS

09:05
10
Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

Amerikaanse pers vernietigend voor VS na nederlaag tegen Rode Duivels

09:30
3
Bizarre anekdote over Kompany-deal bij Bayern: "Zonder contract moest hij niet terugkeren"

Bizarre anekdote over Kompany-deal bij Bayern: "Zonder contract moest hij niet terugkeren"

18:30
Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

Gert Verheyen ziet groot probleem bij Rode Duivels, ondanks vlotte zege

09:00
Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

Rode Duivels houden bijzondere teambuilding na duel met de VS

08:40
Wat als Club Brugge deze winter 15 miljoen euro had neergelegd? Geen spek voor de bek van blauw-zwart meer

Wat als Club Brugge deze winter 15 miljoen euro had neergelegd? Geen spek voor de bek van blauw-zwart meer

17:30
1
Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert Reactie

Doku maakt indruk bij Rode Duivels: bondscoach Garcia reageert

07:45
8
Anderlecht houdt been stijf: terugkeer van verhuurde speler of hoge vraagprijs betalen

Anderlecht houdt been stijf: terugkeer van verhuurde speler of hoge vraagprijs betalen

17:00
🎥 En ineens is Eden Hazard de ster in Mallorca... op de fiets: "Er moeten wat kilo's af"

🎥 En ineens is Eden Hazard de ster in Mallorca... op de fiets: "Er moeten wat kilo's af"

16:30
Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen" Reactie

Dodi Lukebakio openhartig na twee goals voor België: "De tranen stonden in mijn ogen"

23:51
Rode Duivels geven visitekaartje af: doelpuntenfestival tegen USA

Rode Duivels geven visitekaartje af: doelpuntenfestival tegen USA

28/03
Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt"

Rode Duivel moet het zwaar ontgelden: "Hij is de weg kwijt"

07:00
4
Zeno Debast beleeft bijzonder moment bij Rode Duivels en reageert meteen Reactie

Zeno Debast beleeft bijzonder moment bij Rode Duivels en reageert meteen

06:15
Marc Degryse ziet "één groot vraagteken" voor de Rode Duivels op het WK

Marc Degryse ziet "één groot vraagteken" voor de Rode Duivels op het WK

06:30
Dit is de topfavoriet om Nicolo Tresoldi bij Club Brugge weg te halen: "Gesprekken lopen al!"

Dit is de topfavoriet om Nicolo Tresoldi bij Club Brugge weg te halen: "Gesprekken lopen al!"

15:00
Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL

Waarom KAA Gent zo graag terug wil naar play-offs: ze vrezen voor devaluatie JPL

14:30
13
Barcelona gaat meer dan 70 miljoen euro neerleggen voor een verdediger

Barcelona gaat meer dan 70 miljoen euro neerleggen voor een verdediger

14:00

