Opvallende beelden: Rode Duivels krijgen fouille op de tarmac

De Rode Duivels reisden vandaag van Atlanta naar Chicago. Voor ze hun vlucht namen werd iedereen op de tarmac gecontroleerd.

Vlucht naar Chicago

De Rode Duivels blikken terug op een geslaagd eerste deel van de oefencampagne in de Verenigde Staten. Er werd met 2-5 gewonnen van de Verenigde Staten.

Zaterdagavond woonden ze nog een NBA-wedstrijd bij. Vandaag moest er ook gereisd worden. De Rode Duivels vlogen van Atlanta naar Chicago, waar tegen Mexico gespeeld wordt.

Spelers en de entourage moeten niet zoals andere reizigers op de terminals wachten op hun vlucht. Zij worden meteen naar het vliegtuig op de tarmac gebracht.

Rode Duivels gecontroleerd op tarmac

Maar daar wachtte wel een fouille. Die werd gewoon op de tarmac zelf georganiseerd. Geen enkele speler of staflid ontsnapte aan de controle. Dat leverde bijzondere beelden op.



Iedereen werd individueel gecontroleerd. Kevin De Bruyne keek er maar bedenkelijk bij, bondscoach Rudi Garcia moest dan weer lachen met het Amerikaanse systeem terwijl hij op zijn beurt stond te wachten.