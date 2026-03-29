Martinez, Tedesco of Garcia? Grün zegt welke bondscoach kritiek verdient

De Rode Duivels doen het al een tijdje met een buitenlandse bondscoach. Die krijgen één na één de nodige kritiek op het geleverde spel en de resultaten.

Grote verwachtingen voor WK Rode Duivels

Er komt opnieuw een groot voetbaltoernooi aan en dan zijn de verwachtingen rond de Rode Duivels altijd bijzonder groot. Maar kunnen ze die ook inlossen en hebben ze er op zich wel het nodige materiaal voor om een goed resultaat neer te zetten?

“Men vergelijkt veel met de vorige generatie, maar uit mijn drie WK’s heb ik één ding onthouden: succes is een heel belangrijk ingrediënt”, vertelt ex-Rode Duivel Georges Grün aan La Dernière Heure.

Volgens hem heb je niet alles in de hand op zo’n toernooi. “We gaan de geschiedenis van Mexico ’86 niet herschrijven, maar we hebben toen wel wat geluk gehad. Het enige wat je kunt doen, is altijd 100 procent geconcentreerd blijven.”

En de nationale ploeg krijgt ook altijd heel veel kritiek, niet in het minst de bondscoaches. Zo kwalificeerden de Rode Duivels zich voor het WK, maar moest bondscoach Rudi Garcia wel heel wat kritiek over zich heen laten komen.

Kritiek op Tedesco mag

“Ik vind dat je merkt dat hij een grote bagage heeft, veel ervaring. Hij heeft in verschillende landen gewerkt en heeft zich de voetbalculturen eigen gemaakt. Een passage in de Serie A beïnvloedt een trainer sterk, en hij vormt daarop geen uitzondering”, aldus Grün.



Lees ook... Alderweireld spreekt straffe taal over conflict met De Bruyne op WK in Qatar›

Hij heeft het wel voor de Fransman en voor Grün mag hij nog een tijdje aanblijven. “Hij doet goed werk. Roberto Martinez kreeg ook kritiek ondanks zeer goede resultaten. Degene die de kritiek écht verdiende, was Domenico Tedesco, die maar wat deed”, besluit Grün.