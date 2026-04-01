Datum: 01/04/2026 03:00
Competitie: Vriendschappelijke interlands
Speeldag: Vriendschappelijk
Stadion: Soldier Field
Rode Duivels beleven moeilijke avond tegen Mexico
Robby Morren Manuel Gonzalez
Robby Morren en Manuel Gonzalez vanuit Chicago, VS
Rode Duivels beleven moeilijke avond tegen Mexico
Foto: © photonews

De Rode Duivels hebben hun tweede wedstrijd op Amerikaanse bodem niet kunnen winnen. Het werd een 1-1 gelijkspel tegen Mexico en daar mogen ze niet over klagen. Mexico nam de eerste helft immers volledig voor zijn rekening en had voldoende kansen om meer te scoren.

Rudi Garcia had aangekondigd dat zowat alle spelers aan bod zouden komen tijdens de twee oefenwedstrijden en hij hield woord. Enkel De Bruyne en De Cuyper behielden hun basisplaats in vergelijking met de partij tegen USA. Het middenveld met De Bruyne, Witsel en Tielemans bulkte van ervaring. Godts en Ngoy kregen hun eerste basisplaats bij de nationale elf en voorin kreeg Openda een nieuwe kans om zich te tonen.

Rode Duivels vanaf eerste minuut overklast

Het wedstrijdbegin deed ons denken aan dat van tegen USA. De Belgen begonnen opnieuw te zwak en dit keer tegen een tegenstander met meer kwaliteiten. De Rode Duivels waren werkelijk nergens en lagen in alle facetten van het spel onder. De Mexicanen doken al in de eerste minuut op voor het doel van Matz Sels en na enkele flinke waarschuwingen - Raul Jimenez miste zijn controle alleen voor Sels - was het in minuut 19 toch raak. 

Geen lessen getrokken uit tegendoelpunt USA

Alsof er geen lessen getrokken werden uit de wedstrijd van enkele dagen tegen USA, kwamen de Duivels opnieuw op achterstand na een stilstaande fase. Na een hoekschop stond opnieuw een man helemaal alleen aan de tweede paal, dit keer Jorge Sanchez, die de bal binnen kon duwen.

De troepen van Rudi Garcia bleken ook niet in staat om te reageren na de Mexicaanse treffer. Integendeel, het was Julián Quiñones die een knal net naast mikte en wat later Sels tot een goede redding dwong. 

België kon er offensief niets tegenoverstellen voor de pauze, dat de eerste echte doelpoging er kwam in de derde minuut van de toegevoegde tijd, zegt bijzonder veel. De Cuyper trapte enkele meters naast. Tegen USA werden de ballen richting Doku gestuurd, die voor het gevaar moest zorgen, zijn afwezigheid werd gevoeld.

Lukebakio scoort heerlijke gelijkmaker

Mexico voldoende kansen om meer dan één keer te scoren in de eerste helft en moet zich dat beklaagd hebben, want het tweede bedrijf was amper op gang gefloten toen Lukebakio (opnieuw hij) met een heerlijke plaatsbal in de verste hoek doelman Rangel kansloos liet.

De wedstrijd was nu meer in evenwicht, al vertaalde zich dat niet in meer doelgevaar voor de Belgen. Op het uur slaagde Quiñones er niet in een puik opgezette aanval af te ronden. Kort daarna werden vijf spelers gewisseld en nog een tiental minuten volgde nog een nieuwe reeks vervangingen.

De Belgen probeerden nog wel druk naar voor te zetten in het slot, maar kwamen niet tot echte kansen en zo bleef de 1-1 op het scorebord staan. Geen tweede overwinning voor de Rode Duivels dus, maar wel voldoende stof voor bondscoach Garcia om lessen uit te trekken richting het WK.

Opstellingen

Mexico Mexico
Vásquez Ibarra Johan Felipe 90' 7.04 -
  • Nauwkeurige passes: 62/70 (88.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Montes Castro César Jasib 90' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 60/67 (89.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Sánchez Ramos Jorge Eduardo 69' 7.74 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
Quiñones Quiñones Julián Andrés 68' 6.76 -
  • Nauwkeurige passes: 35/37 (94.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Fidalgo Fernández Álvaro 69' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 41/48 (85.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Jiménez Rodríguez Raúl Alonso 69' 5.96 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
Bank
Berterame Germán 0'  
Ochoa Guillerme 0'  
Sanchez Erick 6' 6.09  
Reyes Israel 21' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
Vaargas Obed 21' 5.94 -
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
Ledezma Richard 0'  
 

België België
Sels Matz 90' 6.76 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
De Cuyper Maxim 72' 6.95 -
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Ngoy Nathan 72' 7.12 -
  • Nauwkeurige passes: 50/54 (92.6%)
De Winter Koni 72' 6.05 -
  • Nauwkeurige passes: 44/53 (83%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Castagne Timothy 63' 6.09 -
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Witsel Axel 63' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 45/47 (95.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Tielemans Youri A 63' 6.83 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/40 (72.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Godts Mika 63' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
De Bruyne Kevin 72' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
Lukebakio Dodi 72' 7.54 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Openda Lois 63' 6.37 -
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Bank
Lammens Senne 0'  
Debast Zeno 18' 5.98 -
  • Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
Theate Arthur 18' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Mechele Brandon 0'  
Doku Jérémy 27' 6.65 -
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/6 (16.7%)
Vandevoordt Maarten 0'  
Meunier Thomas 27' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
De Ketelaere Charles 27' 6.47 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Seys Joaquin 18' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Stassin Lucas 18' 6.51 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Saelemaekers Alexis 18' 5.92 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Raskin Nicolas 27' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Onana Amadou 27' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
De Cat Nathan 0'  
Herbeleef Mexico - België

Vooraf

LIVE: Wie zet zijn wekker? Rode Duivels willen na de VS nu ook Mexico aanpakken

LIVE: Wie zet zijn wekker? Rode Duivels willen na de VS nu ook Mexico aanpakken

31/03

De Rode Duivels sluiten dinsdag hun Amerikaanse interlandtrip af met een oefenmatch tegen Mexico. In Chicago wacht een andere test dan tegen de VS, al wordt het voor Belgis...

