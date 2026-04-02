Eden Hazard en broer Ethan hebben een verrassende prognose voor de Rode Duivels

Eden Hazard en broer Ethan hebben een verrassende prognose voor de Rode Duivels
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Samen met zijn broer Ethan liet Eden Hazard zich uit over de kansen van België op het WK 2026. De twee zijn verrassend optimistisch over de mogelijkheden van de Rode Duivels.

"Er zijn heel wat sterke ploegen. Er zijn nog drie of vier maanden tot het WK, dus we zullen wel zien. We hebben een mooie ploeg met jongeren, een mix tussen de oude en de nieuwe generatie. En we hebben ook een heel goede coach", legde Eden Hazard uit aan Ciné-Télé-Revue.

Daarna vroeg hij aan zijn broer Ethan om zijn prognose voor België op het WK 2026. "We winnen", verklaarde de voormalige kandidaat van Secret Story kort.

Eden Hazard gelooft erin

"Kijk, alles is gezegd", reageerde Eden Hazard. "Het zal moeilijk worden, maar zeg nooit nooit. Ik denk dat ze de ploeg hebben, ze hebben de ervaring. Op een WK telt ervaring enorm en wij hebben ervaren spelers."

Maar Eden Hazard zal uiteraard nooit vervangen worden: "Er zal niemand zijn zoals ik, maar ze kunnen beter zijn dan ik."

De jonge pensionado is een grote fan van Jérémy Doku: "Het klopt dat er veel over hem gesproken wordt, zonder hem te veel druk op te leggen. Er zijn heel goede spelers. Kevin De Bruyne is er nog altijd, Romelu Lukaku ook. De ouderen zijn goed omringd. Zoals ik zei: het is een goede mix. Aan coach Rudi Garcia om de juiste keuzes te maken, en dan gaan we ver geraken."

8 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Mexico
Eden Hazard

Meer nieuws

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

23:00
Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

22:30
🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

22:00
Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

21:40
2
Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

21:20
1
Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

20:38
🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

21:00
Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

20:30
Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

20:00
Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

19:30
8
Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

19:00
🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

18:30
Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

18:00
4
Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

17:30
2
Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

17:01
1
SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

16:30
1
🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

16:00
5
Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

15:30
Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

15:00
Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

14:30
19
Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

14:00
2
Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

13:30
23
OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

13:01
1
Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

12:30
6
"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

12:00
3
"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

11:30
8
Druk op de ketel voor Club Brugge: "Negatieve energie"

11:00
1
📷 "Het is duidelijk dat hij te zwaar staat": ex-speler JPL wordt niet gespaard door zijn coach

10:30
Kersvers Rode Duivel, prijs omhoog? 'Giganten willen De Cat wegkapen voor neus Real en Bayern'

10:00
6
Union SG wast handen in onschuld: "Dan moet je andere sport gaan doen"

09:30
9
Toptransfer op Jan Breydel? 'Gesprekken tussen topclub en Club Brugge opgestart'

09:00
1
Adnane Abid (Standard) komt met een serieuze verwittiging aan Genk en de rest

08:40
4
Wouter Vrancken gaat helemaal los na Union - STVV: "Jammer dat mijn jongens geflikt worden"

08:20
7
🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union?

07:00
57
KV Mechelen zweeft niet ondanks luide droom: "Tien keer zoals onze wedstrijden tegen Club, Anderlecht en Genk"

06:30
🎥 Lukaku laat zich opmerken: zijn zoontje moet hem ruzie met Napoli en onzekere toekomst doen vergeten

04/04

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven" Jimmmmm Jimmmmm over Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage TatstOn TatstOn over Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid filip.dhose filip.dhose over CPL: Eindrondeticket uitgedeeld? Lommel, Lierse, RWDM en Club NXT kennen situatie met 2 speeldagen te gaan ZWaregem ZWaregem over Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening Meut Meut over 🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union? STAADBAL STAADBAL over OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren JaKu JaKu over "Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing polvh polvh over SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs The Purple Knight The Purple Knight over Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved