Eden Hazard en broer Ethan hebben een verrassende prognose voor de Rode Duivels

Samen met zijn broer Ethan liet Eden Hazard zich uit over de kansen van België op het WK 2026. De twee zijn verrassend optimistisch over de mogelijkheden van de Rode Duivels.

"Er zijn heel wat sterke ploegen. Er zijn nog drie of vier maanden tot het WK, dus we zullen wel zien. We hebben een mooie ploeg met jongeren, een mix tussen de oude en de nieuwe generatie. En we hebben ook een heel goede coach", legde Eden Hazard uit aan Ciné-Télé-Revue.

Daarna vroeg hij aan zijn broer Ethan om zijn prognose voor België op het WK 2026. "We winnen", verklaarde de voormalige kandidaat van Secret Story kort.

Eden Hazard gelooft erin

"Kijk, alles is gezegd", reageerde Eden Hazard. "Het zal moeilijk worden, maar zeg nooit nooit. Ik denk dat ze de ploeg hebben, ze hebben de ervaring. Op een WK telt ervaring enorm en wij hebben ervaren spelers."

Maar Eden Hazard zal uiteraard nooit vervangen worden: "Er zal niemand zijn zoals ik, maar ze kunnen beter zijn dan ik."

De jonge pensionado is een grote fan van Jérémy Doku: "Het klopt dat er veel over hem gesproken wordt, zonder hem te veel druk op te leggen. Er zijn heel goede spelers. Kevin De Bruyne is er nog altijd, Romelu Lukaku ook. De ouderen zijn goed omringd. Zoals ik zei: het is een goede mix. Aan coach Rudi Garcia om de juiste keuzes te maken, en dan gaan we ver geraken."



