Napoli wil Romelu Lukaku een kans geven op uitleg: dit staat er gepland

Er lijkt beweging te komen in het dossier rond Romelu Lukaku en SSC Napoli. Na een periode van spanningen zouden beide partijen opnieuw dichter bij elkaar komen, met een belangrijke meeting in het vooruitzicht.

De voorbije dagen werd er achter de schermen intens overlegd. Napoli wil duidelijkheid over de situatie van de Belgische spits, terwijl Lukaku zijn eigen koers blijft varen. De relatie stond onder druk, maar het dossier is te belangrijk om zomaar te laten liggen.

Er is intussen continu contact tussen sportief directeur Giovanni Manna en Lukaku’s makelaar Federico Pastorello. Beide partijen zoeken naar oplossingen om de spanningen van de voorbije week te milderen.

Volgens Italiaanse media wordt er gewerkt aan een face-to-facegesprek in Castel Volturno. Dat overleg zou plaatsvinden na de competitiewedstrijd tegen AC Milan, die gepland staat op 6 april.

Gaat Napoli Lukaku uit de A-kern zetten?

Ondanks de moeilijke momenten is het contact nooit volledig verbroken. Zowel Napoli als het kamp van Lukaku lijken bereid om opnieuw rond de tafel te gaan zitten en het conflict uit te klaren. Al is een verwijdering van Lukaku uit de A-kern volgens de Italiaanse media zeker nog niet uitgesloten.

De komende dagen worden dan ook cruciaal voor de toekomst van Lukaku in Napels. Of de gesprekken leiden tot een verzoening of tot een definitieve breuk, blijft voorlopig afwachten. Eén ding is zeker: het laatste woord is in deze zaak nog lang niet gezegd.