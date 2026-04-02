Voetbalbond stelt Belgische supporters gerust: "Dat is het enige waar we zeker van zijn"

Er hangt nog altijd onzekerheid boven België-Iran. Gianni Infantino probeerde onlangs gerust te stellen, maar Vincent Mannaert neemt niets als vanzelfsprekend aan - op één ding na.

Nu de laatste beslissingen gevallen zijn voor de Europese en intercontinentale barrages, en alle ploegen dus weten wat hen te wachten staat op het WK 2026, blijft er nog één vraagteken over: wat met Iran? Aangevallen door de VS en Israël op 28 februari, zou Iran normaal in groep G plaatsnemen en het op 21 juni in Los Angeles opnemen tegen de Rode Duivels.

Maar de oorlog en de Amerikaanse bombardementen lijken nog lang niet voorbij, en de Iraanse bond was in eerste instantie heel duidelijk: in deze context is deelnemen aan het WK onbespreekbaar. Gianni Infantino stelde tijdens een recente reis naar Mexico dan weer gerust: volgens hem zal Iran er gewoon bij zijn.

België speelt wel in Los Angeles... tegen Iran?

En wat zegt de Belgische bond? Die kan alleen maar toekijken en afwachten hoe de situatie evolueert. Vincent Mannaert stelde in een uitgebreid interview in Het Nieuwsblad wel de fans van de Duivels gerust die van plan zijn naar Los Angeles te reizen.

"De enige zekerheid die we op dit moment hebben, is dat de wedstrijd niet verplaatst zal worden", verklapt de technisch directeur van de bond. Iran zou zijn wedstrijden liefst in Mexico spelen om zo niet naar de VS te moeten; de FIFA wil die uitkomst vermijden.



"We gaan ervan uit dat de wedstrijden zoals gepland doorgaan. Maar ik vrees dat niemand kan voorspellen wat er zal gebeuren", betreurt Mannaert. De enige garantie die zou zijn gegeven, is dus dat de match in Los Angeles plaatsvindt. Blijft de vraag of dat tegen Iran zal zijn, of tegen de Verenigde Arabische Emiraten, de theoretische "reserveploeg" op het laatste moment als de FIFA er niet in slaagt Iran aanwezig te krijgen.