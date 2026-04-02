Nu ook kritiek voor Kevin De Bruyne, die dat moeilijk zal kunnen veranderen

De prestaties van de Rode Duivels tegen Mexico laten ook Marc Degryse niet onberoerd. De analist zag vooral dat het aanvallend beter moet, en dan in het bijzonder in de omschakeling. "Onze counters waren een tegenvaller", klonk het scherp.

Volgens Degryse beschikt België nochtans over voldoende kwaliteit om gevaarlijk te zijn op de tegenaanval. “We hebben de spelers om dat goed uit te spelen, maar het kwam er totaal niet uit.” Daarbij wees hij ook naar Kevin De Bruyne, die twee keer betrokken was bij een kans, maar niet precies genoeg was in de afwerking.

De analist benadrukt dat De Bruyne uiteraard over de nodige klasse beschikt, maar dat hij momenteel niet op zijn absolute topniveau zit. “Je ziet dat we nog niet met de allerbeste De Bruyne te maken hebben”, aldus Degryse in HLN.

Daarnaast vielen ook de frustraties van de spelmaker op. Die zouden volgens Degryse deels te verklaren zijn door de moeizame opbouw achterin, met onder meer Koni De Winter, Nathan Ngoy en Timothy Castagne.

De Bruyne laat zijn frustratie te veel zien

Toch begrijpt Degryse die ergernis ergens wel. “Dat toont zijn engagement”, stelt hij. Maar hij waarschuwt tegelijk voor de impact op ploegmaats, zeker bij een jonge groep. Openlijk reageren op het veld kan hard aankomen en een negatieve indruk nalaten.

Daarom pleit Degryse voor meer nuance in de aanpak van De Bruyne. Volgens hem kan de middenvelder beter individueel bijsturen in plaats van zichtbaar te reageren tijdens de match. “Dan neem je een jonge speler beter even apart”, besluit hij.