LIVE: Anderlecht met achterstand en met tien man de rust in tegen Union

Vanavond om 18u30 staat er met RSC Anderlecht tegen Union Saint-Gilloise opnieuw een beladen Brusselse derby op het programma. Beide ploegen hebben iets recht te zetten na hun recente puntenverlies en trekken met duidelijke ambities het veld op in het Lotto Park.

Bij Anderlecht is de druk groot na de nederlaag tegen Sint-Truiden. De ploeg van Jérémy Taravel blijft wisselvallig presteren en slaagt er niet in om wedstrijden volledig te controleren. Met slechts zes op twaalf in de play-offs is de strijd om het podium plots een stuk moeilijker geworden.

Camara weer in de basis?

Er worden enkele wijzigingen verwacht bij paars-wit. Thorgan Hazard lijkt terug in de basis te keren, mogelijk ten koste van Yari Verschaeren. Ook Ilay Camara maakt kans op een basisplaats na zijn invalbeurt, terwijl Ali Maamar zou moeten wijken. Achterin blijft Moussa Diarra ondanks kritiek wel de leider van de defensie.

Aan Union-zijde is er een stevige domper met de blessure van Mateo Biondic, die enkele weken out is met een armbreuk. Ook Besfort Zeneli is onzeker, terwijl Anan Khalaili nog last heeft. Positief nieuws is er wel met de terugkeer van Fedde Leysen in de selectie.

Uitvallen Biondic zware klap voor Union

De ploeg van David Hubert blijft wel volop meedoen voor de titel en wil zich herpakken na het gelijkspel tegen KAA Gent. Union telt nog steeds een kleine voorsprong op Club Brugge en beseft dat puntenverlies in deze fase duur kan zijn.

Historisch gezien heeft Anderlecht het bijzonder moeilijk tegen de stadsrivaal. Sinds de terugkeer van Union op het hoogste niveau won paars-wit amper twee van de zeventien onderlinge duels. Ook in het eigen stadion liep het de voorbije jaren vaak mis tegen de geel-blauwen.

Alles wijst dus op een bijzonder spannende en geladen derby. Anderlecht moet winnen om in de buurt van het podium te blijven, terwijl Union zijn titeldroom levend wil houden. De ingrediënten voor een intense voetbalavond in Brussel zijn alvast volop aanwezig.