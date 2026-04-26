Datum: 26/04/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 5

LIVE: Anderlecht met achterstand en met tien man de rust in tegen Union

Vanavond om 18u30 staat er met RSC Anderlecht tegen Union Saint-Gilloise opnieuw een beladen Brusselse derby op het programma. Beide ploegen hebben iets recht te zetten na hun recente puntenverlies en trekken met duidelijke ambities het veld op in het Lotto Park.

Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
45+7
  Rode kaart voor Killian Sardella
Sardella krijgt rood voor een beweging met het hoofd, heel licht.
 Vergoote is naar het VAR-scherm gaan kijken nadat hij al twee keer geel gaf.
45+6
  Gele kaart voor Kevin Rodriguez
  Gele kaart voor Killian Sardella
45+4
 Stevig opstootje tussen quasi alle spelers nadat Sardella met Guilerhme slaags raakte.
45+1
 Schitterende pass van Kana op de inlopende Hazard. Die probeert vanuit de draai in één tijd te trappen, maar dat mislukt.
45
 Een voorzet van Degreef geraakt niet tot bij Hazard.
44
 Union moet terug. De duels worden gewonnen door Anderlecht. Dat zijn ze ook niet gewend.
42
  Gele kaart voor Mihajlo Cvetkovic
37
 Anderlecht heeft moed geput uit de goal en valt nu met heel wat meer overtuiging aan.
32

Goal 		Doelpunt van Mihajlo Cvetkovic (Ali Maamar)
25

Goal 		Doelpunt van Adem Zorgane (Anouar Ait El Hadj)
Zorgane krijgt weer enorm veel tijd en ruimte, deze keer om aan te leggen. Hij schiet dan maar vanop de rand van de zestien de 0-2 op het bord. Veel te makkelijk!
25
 Bij Union hebben ze uiteraard geen haast meer. Elke stilstaande fase duurt lang.
22
 Anderlecht voetbalt wel mee, maar geraakt - in tegenstelling tot Union - niet tot in de zone van de waarheid. Defensief zit het bij de bezoekers beter in elkaar dan bij paars-wit.
19
  Gele kaart voor Ross Sykes
17

Goal 		Doelpunt van Adem Zorgane (Anan Khalaili)
De voorzet komt in de zestien van Anderlecht en iedereen is blijkbaar Zorgane vergeten. Die kan vrij koppen en Coosemans is kansloos.
16
 Khalaili komt naar binnen en haalt hard uit, maar Coosemans staat in de baan van het schot.
11
 Raul gaat neer in de box, maar ref Vergoote zag iets anders en geeft de fout aan Anderlecht.
9
 Verschaeren met een niet onaardige uithaal die over de kooi van Scherpen zoeft.
4
 Snedige aanval van Anderlecht waarbij Saliba het meeste werk deed. Degreef probeert de bal rond de verdediging te krullen nadat hij Burgess uitschakelde, maar het leer geraakt niet tot bij Cvetkovic.
2
 Enorme kans voor Union na mistasten in de Anderlechtse verdediging. Sykes trapt voorlangs. Die had erin mogen zitten.
1
 Anderlecht - Union SG: 0-0
18:11
 Kleine wijziging: uit de opwarming van Anderlecht kunnen we opmaken dat Kana als defensieve middenvelder gaat spelen voor een achterlijn met Maamar, Diarra, Sardella en Camara.
Anderlecht (Anderlecht - Union SG)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Killian Sardella - Moussa Diarra - Ali Maamar - Marco Kana - Yari Verschaeren - Nathan-Dylan Saliba - Tristan Degreef - Mihajlo Cvetkovic - Thorgan Hazard
Bank: Lucas Hey - Mathys Angely - Ludwig Augustinsson - Mats Rits - Justin Heekeren - Joshua Nga Kana - Coba da Costa - Anas Tajaouart - Adriano Bertaccini - Ibrahim Kanate

Union SG (Anderlecht - Union SG)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Kevin Rodriguez - Raul Florucz
Bank: Vic Chambaere - Mohammed Fuseini - Ivan Pavlic - Rob Schoofs - Marc Giger - Ousseynou Niang - Louis Patris - Massiré Sylla - Fedde Leysen

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 5.92  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Camara Ilay 6.47  
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Sardella Killian   5.66  
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
Diarra Moussa 6.17  
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
Maamar Ali A 6.66  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/37 (70.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Kana Marco 6.63  
  • Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Verschaeren Yari 6.59  
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Saliba Nathan-Dylan 5.82  
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Degreef Tristan 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Cvetkovic Mihajlo  7.06  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Hazard Thorgan 6.36  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Bank
Hey Lucas  
Angely Mathys  
Augustinsson Ludwig  
Rits Mats  
Heekeren Justin  
Nga Kana Joshua  
da Costa Coba  
Tajaouart Anas  
Bertaccini Adriano  
Kanate Ibrahim  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 6.08  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/17 (17.6%)
Mac Allister Kevin 6.51  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
Burgess Christian 6.52  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
Sykes Ross   5.95  
  • Nauwkeurige passes: 16/23 (69.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Khalaili Anan A 6.63  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/26 (61.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Van de Perre Kamiel 6.19  
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Zorgane Adem ⚽ ⚽ 8.63  
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
Smith Guilherme 6.44  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Ait El Hadj Anouar A 7.01  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Rodriguez Kevin   6.18  
Florucz Raul 5.77  
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Chambaere Vic  
Fuseini Mohammed  
Pavlic Ivan  
Schoofs Rob  
Giger Marc  
Niang Ousseynou  
Patris Louis  
Sylla Massiré  
Leysen Fedde  

Vooraf

LIVE: Weer veranderingen verwacht bij Anderlecht, Union moet puzzelen in de aanval
Bij Anderlecht is de druk groot na de nederlaag tegen Sint-Truiden. De ploeg van Jérémy Taravel blijft wisselvallig presteren en slaagt er niet in om wedstrijden volledig te controleren. Met slechts zes op twaalf in de play-offs is de strijd om het podium plots een stuk moeilijker geworden.

Camara weer in de basis?

Er worden enkele wijzigingen verwacht bij paars-wit. Thorgan Hazard lijkt terug in de basis te keren, mogelijk ten koste van Yari Verschaeren. Ook Ilay Camara maakt kans op een basisplaats na zijn invalbeurt, terwijl Ali Maamar zou moeten wijken. Achterin blijft Moussa Diarra ondanks kritiek wel de leider van de defensie.

Aan Union-zijde is er een stevige domper met de blessure van Mateo Biondic, die enkele weken out is met een armbreuk. Ook Besfort Zeneli is onzeker, terwijl Anan Khalaili nog last heeft. Positief nieuws is er wel met de terugkeer van Fedde Leysen in de selectie.

Uitvallen Biondic zware klap voor Union

De ploeg van David Hubert blijft wel volop meedoen voor de titel en wil zich herpakken na het gelijkspel tegen KAA Gent. Union telt nog steeds een kleine voorsprong op Club Brugge en beseft dat puntenverlies in deze fase duur kan zijn.

Historisch gezien heeft Anderlecht het bijzonder moeilijk tegen de stadsrivaal. Sinds de terugkeer van Union op het hoogste niveau won paars-wit amper twee van de zeventien onderlinge duels. Ook in het eigen stadion liep het de voorbije jaren vaak mis tegen de geel-blauwen.

Alles wijst dus op een bijzonder spannende en geladen derby. Anderlecht moet winnen om in de buurt van het podium te blijven, terwijl Union zijn titeldroom levend wil houden. De ingrediënten voor een intense voetbalavond in Brussel zijn alvast volop aanwezig.

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Union SG Union SG
