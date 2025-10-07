De derde helft 🎥 Mishel supertrots op Courtois om aanvoerdersband, De Ideale Wereld gaat opnieuw helemaal los

🎥 Mishel supertrots op Courtois om aanvoerdersband, De Ideale Wereld gaat opnieuw helemaal los
Foto: © photonews

Thibaut Courtois beleefde vorige week in Almaty een historisch moment in de Champions League. Voor even droeg hij de aanvoerdersband van Real Madrid, nadat Vinícius werd gewisseld. Het maakt hem de eerste Belg ooit die het kapiteinschap van de Spaanse topclub draagt.

Thibaut Courtois werd voor twintig minuten lang kapitein van Real Madrid. En dat leverde ook meteen heel wat lof op uit verschillende landen en posities.

@deidealewereld Thibaut Courtois droeg even de kapiteinsband bij Real Madrid en is bovendien de enige doelman met twee assists in de Champions League. Reden genoeg voor een druk bijgewoond persmoment. #deidealewereld #diw #comedy #fyp #courtois #realmadrid ♬ origineel geluid - deidealewereld

En niet in het minst van vrouwlief Mishel Gerzig. Zij liet op sociale media duidelijk zien hoe trots ze is op haar “capitán”. Ze postte een foto met de woorden: “My number one!”

Bij De Ideale Wereld was dat meer dan genoeg voer om daar nog eens gretig mee te lachen. Ze lieten Courtois zogezegd aan het woord en maakten er alweer een epische sketch van om met de Rode Duivel de draak te steken.

@deidealewereld De afgelopen dagen was er een overvloed aan doelmannen-nieuws. Dat vraagt om een specifiek keeperjournaal, gepresenteerd door een gerenomeerd nieuwsanker. #deidealewereld #fyp #diw #comedy #keepers #voetbal #courtois #nieuws ♬ origineel geluid - deidealewereld

Het is niet de eerste keer dat ze aan de slag zijn gegaan met die fragmenten. Ook toen hij terug kwam bij de Rode Duivels werd er al eens mee gelachen.

Er is ook onder meer een versie met Remco Evenepoel en dergelijke meer. We geven nog eens drie van de versie voor jullie mee.

@deidealewereld Geen Thibaut Courtois in doel zondag in de overwinning tegen Oekraïne. Dat vraagt, nog maar eens, om een woordje uitleg van de beste keeper aller tijden. (T. Courtois) #diw #deidealewereld #fyp #comedy #courtois🇧🇪 #rodeduivels ♬ origineel geluid - deidealewereld
18:20
23:00
22:30
19:40
4
19:20
5
21:40
21:20
21:00
2
16:00
2
20:40
18:40
1
17:40
2
20:20
20:10
20:00
19:10
19:00
18:00
12:40
17:20
7
16:30
17:00
2
16:45
1
16:30
5
11:20
1
15:45
1
15:15
1
15:30
3
15:00
14:40
1
09:30
14:20
12
09:00
1
14:00
3
13:45
13:30
5

