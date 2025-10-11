🎥 Ruben Van Gucht met hilarische zelfspot: "Ik ben een geweldige minnaar ... Wanneer is het genoeg?"

Als er iemand is die de voorbije weken of maanden het publieke toneel veel heeft weten te bespelen, dan is het wel Ruben Van Gucht. Ook zijn toekomstige deelname aan De Slimste Mens Ter Wereld heeft de zielen weten te beroeren.

We gaven het ongeveer een maand geleden al aan dat Ruben Van Gucht een van de kandidaten zou zijn in het nieuwe seizoen van De Slimste Mens Ter Wereld.

Ondertussen is ook duidelijk tegen welke spelers hij het allemaal zal moeten opnemen om de prijs ook effectief naar huis te kunnen nemen. Denk daarbij ook aan Radja Nainggolan en Peter Vandenbempt.

Zelfspot bij Ruben Van Gucht voor filmpje De Ideale Wereld

Dat die laatste ook meedoet? Dat heeft voor heel wat beroering gezorgd. En ook Ruben Van Gucht zelf was niet te beroerd om in een filmpje voor De Ideale Wereld het spelletje mee te spelen.

"Dacht je dat ik een pussy ben? Dat ik schrik heb van Vandenbempt misschien?", aldus Van Gucht duidelijk acterend in het filmpje.

"Ik heb nooit schrik. Ik ben een sterke man, ik ben een killer. Ik ben een geweldige minnaar. Weet je hoeveel vrouwen mij volgen op Instagram, vriend?" Om vervolgens emotioneel te worden. Knap geacteerd en mooie zelfspot.