"Jij deed het al twee keer en ik binnenkort voor het eerst": Ruben Van Gucht verklapt het tegen Maaike Cafmeyer

Ruben Van Gucht is - zoals geweten - van zowat alle markten thuis. En dus zal hij dit najaar ook opduiken in De Slimste Mens ter Wereld. Dat zou wel eens een nieuwe voltreffer kunnen gaan worden voor de sportjournalist.

Erik van Looy was een dik jaar geleden al eens te gast bij Ruben Van Gucht in ‘De Weekwatchers’ op Radio 2. Daar werden mogelijk de contacten gelegd, waardoor Van Gucht nu zal deelnemen aan De Slimste Mens ter Wereld.

Dat kondigde hij in zijn eigen programma aan in gesprek met Maaike Cafmeyer: "JIj hebt het al twee keer gedaan en ik ga het dit jaar doen", aldus Van Gucht. Cafmeyer deed mee in 2006 (3 afleveringen) en 2010 (1 aflevering) en zit er nu in de jury.

En dus wilde Ruben Van Gucht wel al wat informatie te weten komen van een insider die al wat ervaring opdeed in het programma, al kwam hij niet al te veel te weten.

Concurrentie wordt niet minnetjes voor Ruben van Gucht

De concurrentie wordt alvast niet minnetjes. Elodie Gabias, oud-kolonel Roger Housen, roeier Ward Lemmelijn, ‘Real Housewife’ Annelies Schetters, Arno The Kid, actrice Charlotte Sieben, komiek Yannick Noben en Govert Meit zijn ook al bij de kandidaten volgens Het Laatste Nieuws.

Het nieuwe seizoen van De Slimste Mens Ter Wereld is voorzien voor het najaar. De komende weken zullen nog een 25-tal kandidaten worden bekendgemaakt.

