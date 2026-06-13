"Club moet hem halen": Profetische woorden Boeckx nog niet vergeten, Rode Duivel blijft target

Club Brugge zou zijn zinnen een paar maanden geleden al hebben gezet op Matz Sels. Ze wilden zo na Simon Mignolet voor de tweede keer een topper uit de Premier League naar ons land halen. En die piste wordt nog steeds niet verlaten, zo klinkt het nu.

Dit seizoen vielen er met Mignolet, Jackers en Van den Heuvel drie goalies gedurende het seizoen van Club Brugge geblesseerd uit. En naar volgend seizoen schiet sowieso enkel maar Nordin Jackers over, want Mignolet stopt met voetballen en Van den Heuvel vertrekt transfervrij - hij is ondertussen naar OH Leuven getrokken.

"Als Mignolet einde contract is en je gaat alleen met Jackers verder, dan moet er nieuwe concurrentie komen voor Jackers", aldus Frank Boeckx enkele maanden geleden al bij VTM2. “Je hebt twee topkeepers nodig. Dat is dit jaar gebleken, als de derde doelman al moet spelen heb je met een goalie niet genoeg. Maar dan moet het een echte topper zijn. Ik denk dan aan een naam zoals Matz Sels, iemand van die grootorde.”

Club Brugge geeft Matz Sels nog niet op

De voorbije maanden probeerde Club Brugge op zoek te gaan naar een nieuwe doelman. Daarbij was Sels een van de genoemde namen, al werd er met Koen Casteels nog een piste van een (dure) Rode Duivel geopperd.

Alles nu al op Argus Vanden Driessche zetten? Dat zou een optie kunnen zijn, maar daar is het misschien nog iets te vroeg voor. Een topper met de nodige jaren ervaring op de teller die een jaar of twee, maximaal drie top is voor Club Brugge om het gat op te vullen? Dat kan wel.





En dus blijft Matz Sels wel degelijk een piste. Club Brugge hoopt volgens Het Laatste Nieuws nog altijd op een doorbraak in het complexe dossier van Nottingham Forest-doelman Matz Sels. De gesprekken zijn lopende, al heeft blauw-zwart ook schaduwkandidaten achter de hand volgens de krant. Het laatste woord is er dus nog niet over gezegd ...