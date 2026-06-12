Doelman kopen of niet? Club Brugge heeft volgens kenners nog een bijzondere optie

Club Brugge moet op zoek naar een nieuwe doelman, zoveel is duidelijk. Simon Mignolet stopt en Dani Van den Heuvel verlaat Jan Breydel dan weer transfervrij. En dus is de vraag wat dat gaat geven met oog op de toekomst. Krijgt Nordin Jackers er een nieuwe concurrent bij?

De voorbije maanden deed Club Brugge het heel erg goed en daar mocht het ook Dani Van Den Heuvel voor danken. Hij zorgde dit seizoen zelfs voor meer clean sheets dan Simon Mignolet, wat toch wel een interessante statistiek is.

"Of Club Brugge hem als nummer één voor ogen heeft? Dat weet ik niet. Misschien zoeken ze nog naar iemand met wat meer ervaring en wat meer naam. Hij heeft het goed gedaan en dat is het belangrijkste", klonk het bij de analisten.

Heeft Club Brugge te weinig vertrouwen in Dani Van den Heuvel?

Maar uiteindelijk werd toch de beslissing genomen om afscheid te nemen van de jonge doelman. "Thanks for everything, Dani. Het contract van doelman van den Heuvel loopt eind deze maand af. Veel succes in je verdere carrière, Dani", klonk het.

"Hij is einde contract en hij is 22 jaar. Als je een keeper dan einde contract laat worden, dan is het omdat je er niet in gelooft voor de toekomst", aldus Franky Van der Elst in Frank & Franky. "Ze zullen nu een nieuwe doelman hebben om een jaar of twee een gat op te vullen."

Alles op Argus Vanden Driessche zetten een optie?

"Binnen twee jaar kunnen ze dan alles op Argus Vanden Driessche zetten. Zodat ze niet voor hebben wat er met Lammens is gebeurd." Ondertussen worden namen als Casteels en dergelijke genoemd, maar er zullen dan afspraken moeten gemaakt worden.





"Jackers moet ook weg hé volgens mij. Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar volgens mij is dat ook het geval", aldus Frank Raes. "Er zijn toch vooral prestaties nodig en daar zal worden op geoordeeld na een aantal jaren."