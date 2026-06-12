Dit wil iets zeggen: Nathan De Cat zet opvallende stap richting mogelijke transfer

Dit wil iets zeggen: Nathan De Cat zet opvallende stap richting mogelijke transfer
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4350

Met zijn 17 jaar staat Nathan De Cat na zijn eerste seizoen in de A-ploeg van Anderlecht al voor een zomer waarin alles mogelijk lijkt. De grote blonde middenvelder praat met verschillende clubs en trok begin deze week naar Frankrijk.

De tranen van Nathan De Cat na de laatste wedstrijd van het seizoen in het Lotto Park tegen STVV logen er niet om: de jonge middenvelder lijkt zijn laatste match voor Anderlecht al gespeeld te hebben. Dinsdag werd hij samen met zijn entourage opgemerkt in de internationale hal van Brussel-Zuid, klaar om de trein te nemen richting een club die hem graag wil binnenhalen.

Maar gezien het aantal geïnteresseerde clubs, alleen al in Engeland en Duitsland, landen die rechtstreeks bereikbaar zijn vanuit onze hoofdstad, gaf zijn aanwezigheid in het grootste station van het land uiteindelijk maar weinig prijs.

Nathan De Cat dan toch op weg naar de Ligue 1?

Het Laatste Nieuws schept meer duidelijkheid: De Cat stapte niet op een Eurostar richting Londen of een ICE naar Duitsland, maar nam wel degelijk de Thalys naar Parijs. Volgens de krant werd het paars-witte talent ontvangen door Paris FC om er de faciliteiten te bezoeken.

De club uit de Franse hoofdstad promoveerde een jaar geleden naar de Ligue 1 en heeft voorlopig nog niet het prestige van buur PSG. Toch groeit Paris FC stilaan uit tot een van de nieuwe rijken van het Franse voetbal. De club is in handen van de familie van de Franse miljardair Bernard Arnault en gaf vorige zomer liefst 57 miljoen euro uit tijdens de eerste mercato na de terugkeer naar de Ligue 1. Daarbij werd ook, zonder succes, Promise David het hof gemaakt.


De Parijzenaars eindigden elfde in de laatste competitie en worden momenteel geleid door Antoine Kombouaré. Hebben zij meer geluk in de onderhandelingen met Nathan De Cat? De komende dagen moeten duidelijkheid brengen. Onze landgenoot zou snel zijn nieuwe club willen vinden, zodat hij daar een volledige voorbereiding kan meemaken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Anderlecht
Nathan De Cat

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/06: De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/06: De Cat

09:30
OFFICIEEL: Zulte Waregem shopt in eigen land en heeft spits met verleden bij Beerschot en Antwerp beet

OFFICIEEL: Zulte Waregem shopt in eigen land en heeft spits met verleden bij Beerschot en Antwerp beet

10:30
Grote beslissing over Taravel genomen en een vertrek bevestigd: nieuwe staf van Anderlecht krijgt vorm

Grote beslissing over Taravel genomen en een vertrek bevestigd: nieuwe staf van Anderlecht krijgt vorm

08:30
2
KV Kortrijk hakt harde knoop door: voormalige sterkhouder moet heel snel weg

KV Kortrijk hakt harde knoop door: voormalige sterkhouder moet heel snel weg

10:00
Julien Duranville (ex-Anderlecht) staat voor verrassende toptransfer

Julien Duranville (ex-Anderlecht) staat voor verrassende toptransfer

09:00
2
Na Keisuke Goto kan ook deze speler van RSC Anderlecht onverhoopt méér dan tien miljoen euro opbrengen

Na Keisuke Goto kan ook deze speler van RSC Anderlecht onverhoopt méér dan tien miljoen euro opbrengen

07:00
6
Hugo Broos verrast met analyse na verlies tegen gastland Mexico

Hugo Broos verrast met analyse na verlies tegen gastland Mexico

08:06
1
Bondscoach Rudi Garcia heeft keuze in de verdediging gemaakt, maar nog niet op het middenveld

Bondscoach Rudi Garcia heeft keuze in de verdediging gemaakt, maar nog niet op het middenveld

07:30
1
Hyeon-gyu Oh supersub zoals bij KRC Genk: eerste Europese ploeg onderuit op het WK

Hyeon-gyu Oh supersub zoals bij KRC Genk: eerste Europese ploeg onderuit op het WK

07:20
Real Madrid speelt grote rol in 'the last dance' van Courtois: dit is waarom Opinie

Real Madrid speelt grote rol in 'the last dance' van Courtois: dit is waarom

06:30
1
En ineens stond deze Max Anchor te trainen met Thibaut Courtois: "Surrealistisch, ik zag ze als kind spelen" Interview

En ineens stond deze Max Anchor te trainen met Thibaut Courtois: "Surrealistisch, ik zag ze als kind spelen"

06:00
Courtois op punt om record Belgische legende te verbreken en... van twee internationale iconen

Courtois op punt om record Belgische legende te verbreken en... van twee internationale iconen

23:20
'Géén kans voor Anderlecht én Vrancken weigert Bulgaarse topclub, want... deze Nederlandse topclub wacht'

'Géén kans voor Anderlecht én Vrancken weigert Bulgaarse topclub, want... deze Nederlandse topclub wacht'

22:40
3
Wat een... saaie boel? Mexico wint openingsmatch van Hugo Broos, maar wordt getrakteerd op fluitconcert

Wat een... saaie boel? Mexico wint openingsmatch van Hugo Broos, maar wordt getrakteerd op fluitconcert

23:10
1
Deze som vangt Anderlecht voor Keisuke Goto, die absoluut niet meer wou terugkeren naar Neerpede

Deze som vangt Anderlecht voor Keisuke Goto, die absoluut niet meer wou terugkeren naar Neerpede

21:00
1
OFFICIEEL: Deze Belg is de nieuwe sportief directeur bij de Israëlische recordkampioen

OFFICIEEL: Deze Belg is de nieuwe sportief directeur bij de Israëlische recordkampioen

22:20
3
Rudi Garcia vecht de komende weken ook voor eigen toekomst: "Het WK is een stresstest voor de bondscoach"

Rudi Garcia vecht de komende weken ook voor eigen toekomst: "Het WK is een stresstest voor de bondscoach"

22:00
Werk voor Sibierski: 'Sterkhouder naar Spanje, plan A voor T1 zegt neen'

Werk voor Sibierski: 'Sterkhouder naar Spanje, plan A voor T1 zegt neen'

17:30
10
De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de meest waardevolle teams op het WK

De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de meest waardevolle teams op het WK

21:40
De Super Bowl achterna! Deze héél grote wijziging krijgen we tijdens de finale van het WK

De Super Bowl achterna! Deze héél grote wijziging krijgen we tijdens de finale van het WK

21:20
7
Courtois ziet hoopgevende trend op training bij de Rode Duivels

Courtois ziet hoopgevende trend op training bij de Rode Duivels

20:40
'Manchester City betaalt méér dan honderd miljoen (!) euro voor sterkhouder van andere Premier League-club'

'Manchester City betaalt méér dan honderd miljoen (!) euro voor sterkhouder van andere Premier League-club'

20:20
2
Er wordt niet gewacht tot na het WK: 'Italiaanse media zijn héél zeker over toekomst van Lukaku én De Bruyne'

Er wordt niet gewacht tot na het WK: 'Italiaanse media zijn héél zeker over toekomst van Lukaku én De Bruyne'

20:00
5
Na Jérémy Doku zorgt nu ook Romelu Lukaku voor een schrikmoment tijdens training van Rode Duivels

Na Jérémy Doku zorgt nu ook Romelu Lukaku voor een schrikmoment tijdens training van Rode Duivels

19:40
2
DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller

DONE DEAL: RSC Anderlecht incasseert miljoenen voor aanvaller

18:00
25
Thibaut Courtois kondigt zijn (waarschijnlijk) afscheid van de Rode Duivels aan

Thibaut Courtois kondigt zijn (waarschijnlijk) afscheid van de Rode Duivels aan

18:57
2
'De eerste toptransfer is een feit en... het is meteen prijs voor Bayern München en Vincent Kompany'

'De eerste toptransfer is een feit en... het is meteen prijs voor Bayern München en Vincent Kompany'

19:20
WK-LIVE 11/6: Courtois: "De beste van de wereld? Ik win nog altijd matchen"

WK-LIVE 11/6: Courtois: "De beste van de wereld? Ik win nog altijd matchen"

18:49
11
'Club Brugge blijft azen op toptalenten en heeft er alweer eentje in vizier'

'Club Brugge blijft azen op toptalenten en heeft er alweer eentje in vizier'

18:30
WK-LIVE 12/6: Hugo Broos reageert na nederlaag tegen Mexico

WK-LIVE 12/6: Hugo Broos reageert na nederlaag tegen Mexico

00:00
Nieuwe FIFA-ranking: Frankrijk grote verliezer, waar staat België?

Nieuwe FIFA-ranking: Frankrijk grote verliezer, waar staat België?

17:00
'Club Brugge wil doorgaan op elan met twee spelers van PSG(!)'

'Club Brugge wil doorgaan op elan met twee spelers van PSG(!)'

16:30
2
Waarom steeds meer fans vinden dat FIFA - en één man in het bijzonder - haar ziel heeft verkocht Analyse

Waarom steeds meer fans vinden dat FIFA - en één man in het bijzonder - haar ziel heeft verkocht

16:00
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/06: Oosting - Kricfalusi - Erenbjerg

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/06: Oosting - Kricfalusi - Erenbjerg

15:00
🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

15:30
1
DONE DEAL: Rigaux troeft Club Brugge af voor Standard-talent

DONE DEAL: Rigaux troeft Club Brugge af voor Standard-talent

15:00
11

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 21:00 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Julien Duranville (ex-Anderlecht) staat voor verrassende toptransfer Bink65 Bink65 over Waarom steeds meer fans vinden dat FIFA - en één man in het bijzonder - haar ziel heeft verkocht Demogorgon Demogorgon over Hugo Broos verrast met analyse na verlies tegen gastland Mexico Stigo12 Stigo12 over Wat een... saaie boel? Mexico wint openingsmatch van Hugo Broos, maar wordt getrakteerd op fluitconcert Tanker Tanker over De Super Bowl achterna! Deze héél grote wijziging krijgen we tijdens de finale van het WK BlueWhiteSky BlueWhiteSky over 📷 ‘Engelse club wil Max Dean terug naar de VK halen’ Stigo12 Stigo12 over Hij moet het breekijzer worden van de Rode Duivels: "Bij mijn club leerde ik pas wat druk is" TRIKKE TRIKKE over Grote beslissing over Taravel genomen en een vertrek bevestigd: nieuwe staf van Anderlecht krijgt vorm cartman_96 cartman_96 over DONE DEAL: Besnik Hasi heeft nieuwe job te strikken Stigo12 Stigo12 over ‘Toptransfer in de maak voor Charles De Ketelaere’ Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved