Dit wil iets zeggen: Nathan De Cat zet opvallende stap richting mogelijke transfer

Met zijn 17 jaar staat Nathan De Cat na zijn eerste seizoen in de A-ploeg van Anderlecht al voor een zomer waarin alles mogelijk lijkt. De grote blonde middenvelder praat met verschillende clubs en trok begin deze week naar Frankrijk.

De tranen van Nathan De Cat na de laatste wedstrijd van het seizoen in het Lotto Park tegen STVV logen er niet om: de jonge middenvelder lijkt zijn laatste match voor Anderlecht al gespeeld te hebben. Dinsdag werd hij samen met zijn entourage opgemerkt in de internationale hal van Brussel-Zuid, klaar om de trein te nemen richting een club die hem graag wil binnenhalen.

Maar gezien het aantal geïnteresseerde clubs, alleen al in Engeland en Duitsland, landen die rechtstreeks bereikbaar zijn vanuit onze hoofdstad, gaf zijn aanwezigheid in het grootste station van het land uiteindelijk maar weinig prijs.

Nathan De Cat dan toch op weg naar de Ligue 1?

Het Laatste Nieuws schept meer duidelijkheid: De Cat stapte niet op een Eurostar richting Londen of een ICE naar Duitsland, maar nam wel degelijk de Thalys naar Parijs. Volgens de krant werd het paars-witte talent ontvangen door Paris FC om er de faciliteiten te bezoeken.

De club uit de Franse hoofdstad promoveerde een jaar geleden naar de Ligue 1 en heeft voorlopig nog niet het prestige van buur PSG. Toch groeit Paris FC stilaan uit tot een van de nieuwe rijken van het Franse voetbal. De club is in handen van de familie van de Franse miljardair Bernard Arnault en gaf vorige zomer liefst 57 miljoen euro uit tijdens de eerste mercato na de terugkeer naar de Ligue 1. Daarbij werd ook, zonder succes, Promise David het hof gemaakt.



De Parijzenaars eindigden elfde in de laatste competitie en worden momenteel geleid door Antoine Kombouaré. Hebben zij meer geluk in de onderhandelingen met Nathan De Cat? De komende dagen moeten duidelijkheid brengen. Onze landgenoot zou snel zijn nieuwe club willen vinden, zodat hij daar een volledige voorbereiding kan meemaken.