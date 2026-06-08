‘Toptransfer in de maak voor Charles De Ketelaere’

Charles De Ketelaere lijkt opnieuw een toptransfer tegemoet te gaan. Volgens Duitse media hebben zowel Bayern München als Borussia Dortmund hun oog laten vallen op de Rode Duivel, die indruk maakt bij Atalanta.

Duitse topclubs volgen De Ketelaere

Charles De Ketelaere heeft zijn moeilijke periode achter zich gelaten. Na een wisselvallig avontuur bij AC Milan groeide de Belg uit tot een van de smaakmakers bij Atalanta. Die sterke ontwikkeling is ook in Duitsland niet onopgemerkt gebleven. Volgens Fussballdaten voeren Bayern München en Borussia Dortmund de strijd om zijn handtekening op.

Bij Bayern zou trainer Vincent Kompany gecharmeerd zijn van de polyvalente aanvaller. De Ketelaere kan immers op verschillende posities uit de voeten, een kwaliteit die hoog aangeschreven staat in München.

Bayern heeft een plan

Volgens de berichtgeving heeft Bayern al informele contacten gelegd. Toch is een transfer niet vanzelfsprekend. De Ketelaere zou niet de eerste keuze zijn voor de Duitse kampioen. Dat betekent echter niet dat de interesse vrijblijvend is. Bayern zoekt extra creativiteit en diepgang in de aanval, terwijl De Ketelaere met zijn techniek en vista perfect in dat profiel past.

Dortmund mengt zich in de strijd

Ook Borussia Dortmund volgt de situatie op de voet. De club staat bekend om het aantrekken en ontwikkelen van jonge talenten en ziet in De Ketelaere een speler die nog niet aan zijn plafond zit.

De concurrentie tussen beide Bundesliga-grootmachten zou de prijs alleen maar kunnen opdrijven. Atalanta verkeert bovendien in een sterke onderhandelingspositie, aangezien de Belg nog een doorlopend contract heeft.





Atalanta houdt de touwtjes in handen

Voor Atalanta is De Ketelaere uitgegroeid tot een belangrijke pion. De Italiaanse club hoeft niet te verkopen en zal alleen luisteren naar een aantrekkelijk bod. En als hij het goed doet op het WK zal de prijs alleen maar stijgen.

Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 30 miljoen euro op dit moment. Met een contract tot juni 2028 op zak kunnen de Italianen echter een hogere transferprijs vragen aan geïnteresseerde ploegen. Atlanta zou 23,70 miljoen euro betaald hebben voor onze landgenoot.