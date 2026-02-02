Schoofs en Hubert onthullen het belang voor Union: "Club scoort onder Leko vaak drie goals per wedstrijd"

In de topper tegen Club Brugge toonde Union zich zoals ze het in Sint-Gillis graag zien, met Schoofs die prima de rol van de geschorste Van De Perre overnam. Trainer Hubert spreekt van een referentiematch.

"Dit is voor verschillende redenen een referentiematch. We hebben getoond dat we na een Champions League-match ook kunnen presteren in de competitie, tegen een ploeg met vertrouwen", maakt het David Hubert trots dat USG de scalp van Club heeft gepakt. "Sinds de komst van Ivan Leko scoorde Club vaak drie goals per wedstrijd."

Het Dudenpark blijft een fort: in eigen huis slikte Union dit seizoen nog maar twee tegentreffers in de competitie. Waanzinnige cijfers. "We hebben hen in de eerste helft hoog genoeg opgevangen. Ze konden de eerste linie van onze pressing niet breken. Na de pauze hebben ze de druk opgevoerd. Het was belangrijk om onze momenten te kiezen en solide te blijven."

Union praat nog niet over de titel

Hubert zag dat Union de betere kansen bleef hebben en duidde slechte keuzes in het laatste derde van het veld aan als het enige minpunt. "Over de titel moet je tijdens de reguliere competitie niet praten, zelfs niet na een zege tegen Club Brugge. Er vallen nog veel punten te verdienen. Het is wel duidelijk dat we de lat hoog leggen en vertrouwen tanken."

Rob Schoofs vertelde grotendeels hetzelfde verhaal als zijn coach. "Ik denk dat we gespeeld hebben zoals Union moet spelen. Met de kansen die we gecreëerd hebben in de tweede helft, hadden we het sneller moeten afmaken. Dat is ons werkpunt, want Brugge had nog die ene kans op vrije trap met Tresoldi. Vooral voor ons is dit resultaat belangrijk, om het gevoel te hebben dat we toppers in België kunnen winnen."

Schoofs heeft het over mentale opsteker

Schoofs laat dus doorschemeren dat er voor Union net dat tikkeltje meer op het spel stond dan voor blauw-zwart. "We weten dat Club er zal staan in de play-offs. De punten zijn nog niet het belangrijkste, maar vooral op mentaal vlak doet dit heel veel deugd. Wij wilden in eigen huis blijven winnen, voor onze supporters die ons steeds aanmoedigen." Union verlegt de focus nu even naar de halve finale van de beker tegen Charleroi.