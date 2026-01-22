Alle records aan diggelen? Club Brugge wil én kan magische kaap van 100 miljoen euro ronden met drie transfers

De penningmeester van Club Brugge wrijft de handen alvast warm. Deze maand lijkt blauw-zwart de aanbiedingen op sterkhouders af te slaan. Maar deze zomer kan het wederom meermaals van jackpot zijn in het Jan Breydelstadion.

We kunnen nu al met quasi zekerheid stellen dat Club Brugge in het tussenseizoen drie sterkhouders zal zien vertrekken. De interesse in Christos Tzolis, Raphael Onyedika en Joel Ordoñez is concreet.

Club Brugge slaat aanbiedingen deze maand vakkundig af. Maar ook Dévy Rigaux beseft dat de transfers komende zomer niét langer tegen te houden zijn. Al zal de juiste prijs op tafel moéten komen.

Transferrecord (nog maar eens) aan diggelen

Transfermarkt schat de respectievelijke marktwaardes van Tzolis, Onyedika en Ordoñez op 30 miljoen euro, 20 miljoen euro en 28 miljoen euro. Hun werkelijke transfersom zal beduidend hoger liggen.

Alle Europese topclubs hebben Tzolis op hun lijst staan. Club Brugge verstopt zich niet. Met een prijskaartje van minstens 40 miljoen euro moet de Griek het Belgische record nog maar eens scherper stellen.

Magische kaap van honderd miljoen euro?

Galatasaray SK is deze winter al bereid om 20 miljoen euro op tafel te leggen voor Onyedika. Dat bedrag volstaat vandaag niet voor blauw-zwart en zal ook komende zomer niét voldoende zijn. En Ordoñez? Afgelopen zomer zwichtte Rigaux al niet voor 30 miljoen euro.



Mag de penningmeester van Club Brugge dromen van honderd miljoen euro aan inkomende gelden op amper drie transfers? We durven het zelf niet voorspellen. Maar evenmin uitsluiten…