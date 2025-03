Bijzonder efficiënt Club Brugge tankt weer vertrouwen in de Brugse derby tegen Cercle Brugge

Club Brugge heeft voor de tweede keer dit seizoen de Brugse derby gewonnen. Blauw-zwart was voor de rust bijzonder efficiënt en telde de Verening toen al uit.

Zowel voor Cercle Brugge als Club Brugge stond er wel wat druk op de Brugse derby. Beide ploegen verloren deze week stevig in Europa, maar moesten ook in België aan de bak. Cercle in de degradatiestrijd, Club wilde Genk niet verder zien uitlopen.

Met de steun van het thuispubliek begon Cercle Brugge sterk, de Vereniging drukte Club ook achteruit. Blauw-zwart was niet goed begonnen, maar echt voor veel gevaar kon Cercle ook niet zorgen. Mignolet bleef zo goed als werkloos.

Halfweg de eerste helft was de motor van Club Brugge wel warmgedraaid en was het in tien minuten bijzonder efficiënt. Jashari haalde de achterlijn en legde terug tot bij Vanaken, die van dichtbij de 0-1 kon binnentrappen.

Club nam daarna helemaal over en was ook bijzonder efficiënt. Jutgla werd helemaal losgelaten en werkte een een-tweetje met Vanaken iets na het halfuur binnen. Twee minuten later maakte de Catalaan er op aangeven van Talbi ook nog 0-3 van.

De Brugse derby leek zo na iets meer dan een half uur al gespeeld te zijn, zeker omdat Cercle in het laatste kwartier weinig reactie in huis had. De Vereniging kwam echter weer goed en fel uit de kleedkamer.

Cercle herleeft weer even, maar Club pakt de zege

Iets voor het uur was het prijs voor de Vereniging. Diakité nam een corner goed aan en kon trappen, door de benen van De Cuyper op de lijn ging de bal ook binnen. Het momentum kantelde opnieuw naar de kant van de thuisploeg. Voor veel gevaar zorgen, dat lukte echter niet.

Ook Club was niet echt overtuigend in de tweede helft, het kwam nog amper in de buurt van doelman Delanghe. Siquet en Nilsson kwamen nog dicht bij de 1-4 in de toegevoegde tijd, maar er werd niet meer gescoord op Jan Breydel.

Club komt zo opnieuw tot op negen punten van leider Racing Genk en sluit volgende week de reguliere competitie af met een thuiswedstrijd tegen Charleroi. Cercle Brugge blijft in de gevarenzone en moet volgende week nog vol aan de bak op bezoek bij Anderlecht.