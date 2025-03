Speelde Cercle veel te naïef tegen Club? Hannes Van Der Bruggen reageert klaar en duidelijk

Cercle Brugge begon goed tegen Club Brugge, maar kreeg een lesje in efficiëntie in de eerste helft. Vooral bij de manier van spelen van Cercle Brugge konden er vragen worden gesteld.

De Vereniging duwde Club Brugge de eerste twintig minuten achteruit, maar echt grote kansen afdwingen lukte niet. Aan de overkant was het wel drie keer prijs en werd het een onmogelijke opdracht voor Cercle Brugge.

"Als je met 0-3 achter staat tegen Club Brugge, dan weet je dat het niet makkelijk zal worden om dat te herstellen. We hebben nog geprobeerd in de tweede helft en op zich deden we het wel goed", zei Hannes Van Der Bruggen. Net voor het uur kon Cercle de 1-3 scoren.

Verder kwam de Vereniging wel niet meer, waardoor het voor de tweede keer dit seizoen een Brugse derby verloor. "Het is zuur", zei Van Der Bruggen. Maar had Cercle het ook niet wat aan zichzelf te danken?

Schoot Cercle Brugge zichzelf in de voet?

Was Cercle niet te naïef? Liet het niet te veel ruimte in de rug door zo offensief te spelen in de eerste helft? Van Der Bruggen vond van niet. "We spelen nu al enkele jaren zo, we gaan dat niet plots veranderen en een ultra defensieve ploeg worden."

"We konden de foutjes die we gemaakt hebben wel opgelost hebben door vooruit te verdedigen, zoals we dat altijd doen. Daar hebben we wat tegen gezondigd en zo zijn die goals van Club daar ook uit voortgekomen."

"Het is heel jammer dat het in de derby gebeurd, maar ook niet toevallig want Club Brugge heeft veel kwaliteit. Ik vond niet dat we een slechte wedstrijd speelden, maar het is wat het is", besloot Van Der Bruggen nog.