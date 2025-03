Simon Mignolet wijst Koen Casteels terecht na zijn onverwachte afscheid bij de Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Koen Casteels heeft onverwacht zijn afscheid aangekondigd bij de Rode Duivels. Ervaringsdeskundige Simon Mignolet gaf er ook zijn mening over na de Brugse derby.

Koen Casteels zal niet meer uitkomen voor de Rode Duivels. De doelman was door de afwezigheid van Thibaut Courtois de nieuwe nummer één geworden bij België, maar kondigde door de terugkeer van Courtois nu zijn afscheid aan bij de Rode Duivels.

Ook Simon Mignolet zat jarenlang op de bank bij de Rode Duivels door Thibaut Courtois, na het WK in Qatar in 2022 kondigde hij zijn afscheid aan als international. Hij kan de situatie van Casteels dus goed inschatten.

Casteels deed zijn aankondiging enkele uren voor de Brugse derby. "Ik heb me daar vandaag niet bezig mee gehouden, maar iedereen moet die beslissing voor zichzelf nemen. Ik heb die indertijd ook genomen."

Mignolet kritisch voor Casteels

Toch was Mignolet ook kritisch op de manier waarop Casteels zijn aankondiging heeft gedaan, door zich kritisch uit te laten over de voetbalbond. "Wat ik spijtig vind is dat je zo'n beslissing eerder intern moet bespreken voordat die gemaakt wordt."

"Ik weet niet wat er allemaal gespeeld heeft, ik ben vooral bezig met mijn eigen wedstrijden, vooral die van vandaag. En dan is het aan de Rode Duivels om binnen twee weken opnieuw resultaten te behalen."