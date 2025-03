Top 6 is gekend! Omgba trapt Gent naar Champions Play Offs en voorbij Antwerp op de Bosuil

Voor de eerste keer sinds 2019 is KAA Gent er nog eens bij in de Champions Play Offs. De Buffalo's moesten niet rekenen maar deed het zelf door na een matige partij met 0-1 te winnen van Antwerp.

Magere eerste helft

De nieuwe Antwerp-coach Andries Ulderink moest in zijn eerste week als hoofdtrainer nog enkele dagen laten passeren wegens een niersteen maar raakte wel fit voor de wedstrijd tegen KAA Gent. Wie ook fit raakte waren Bataille en Praet op het veld. Bij Gent waren Brown en Watanabe niet fit.

Het waren vooral de blauw-witte bezoekers van Gent die het spel bepaalden, maar voor de neus van Lammens komen was een heel lastige opgave.

Benitez besloot de bezoekers een handje te helpen door een pass van Lammens onder zijn voetzool te laten gaan. Vanzeir pikte de bal op en dribbelde zich een weg richting 16 maar zijn harde schot werd gepareerd door Lammens.

Aan de andere kant kreeg Antwerp maar heel moeilijk grip op de wedstrijd in het eigen stadion. Ze probeerden het regelmatig in de omschakeling maar bij die omschakeling stokte het regelmatig bij de laatste pass. Dan maar eens van buiten de 16 proberen dacht Chery, maar hij vond Vandenberghe op zijn pad die zich goed strekte en de bal pareerde.

Wachten op laatste kwartier

De tweede helft bracht niet veel beterschap. De temperatuur zakte met de zon die verdween en de spelers deden er niet al te veel aan om de Bosuil te verhitten. Op een schot van Goore na was het wachten tot het slotkwartier om opnieuw gevaar te noteren.

Deman zet slotkwartier in met bommetje

Deman deed de Bosuil toen namelijk daveren met een verwoestend afstandsschot maar Vandenberghe dook de bal spectaculair uit zijn kooi. Maar het gevaar was nog niet helemaal geweken want Riedewald sprong het hoogste op die corner maar raakte de paal. Het zorgde ervoor dat het thuispubliek even wakker geschud werd en zich achter de ploeg schaarde.

Het was echter maar een kleine opflakkering want het doelpunt viel dan toch voor de Buffalo's. Ito ontfutselde Doumbia de bal en vond zich een weg richting 16 om de bal dan centraal af te leggen voor Omgba. Die twijfelde niet en verschalkte Lammens met een hard schot in de verste hoek.

Antwerp reageerde met voorzetten richting Bayo maar die vond de netten niet, de ene keer al wat onbegrijpelijker als de andere. Onafhankelijk van het resultaat tussen Union en Standard verzekert KAA Gent zich zo voor de eerste keer sinds 2019 nog eens van play off 1 en komt het samen met Antwerp op plek 5 te staan.