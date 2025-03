Is krediet van Doumbia na één week al op bij nieuwe trainer na "kinderlijke fout"?

Antwerp had het niet makkelijk tegen KAA Gent maar net wanneer ze de bovenhand leken te hebben, wisten de Buffalo's toch de enige treffer van de partij te maken. Dankzij een foutje achterin bij Antwerp.

Kinderlijke fout

We hadden de analyse van Antwerp-trainer Andries Ulderink al neergeschreven. Over het tegendoelpunt was hij duidelijk: "We gaan kinderlijk in de fout en geven de overwinning weg", liet hij op de persconferentie weten.

Antwerp had in de eerste helft slechts 0,06 xG gecreëerd maar deed het in de tweede helft beter en verzamelde daar meer xG als Gent. Maar één foutje van Mahamadou Doumbia zorgde ervoor dat de wedstrijd in een definitieve plooi viel.

Niet de eerste keer

Dat de 20-jarige Malinees een talent is, staat buiten kijf. Tegen Club Brugge en Westerlo trok hij zijn team over de streep. Maar het is niet de eerste keer dat hij nonchalant balverlies lijdt waardoor Antwerp een doelpunt slikt. Niet zo lang geleden deed hij het ook in Anderlecht.

"Daar heb ik ook enkele keren aan gedacht", vertelde Senne Lammens ons na de partij. "Hij heeft kwaliteiten maar hij moet die dingen beter inzien. Ik ben er zeker van dat hij hieruit zal leren", aldus Lammens.

Niet brullen

Ook zijn trainer zal Doumbia nog eens op het matje roepen. Al zal het eerder een gesprek zijn dan een woedende tirade zegt de Nederlander zelf. "Want ik weet niet of dat hem zal helpen. Achter elke speler zit een mens en iedereen reageert anders op een foutje. Doumbia heeft en goede mentaliteit en veel potentieel en ik ben geen trainer die nu zal beginnen schelden op hem", verzekert Ulderink.

Na 6 wedstrijden op rij in de basis moest Doumbia het de voorbije twee weken als invaller doen bij Antwerp. Wellicht zal hij nog even dat statuut van bankzitter behouden tot hij een nieuwe kans krijgt van Ulderink.