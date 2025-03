Van het ziekenhuis naar de zijlijn, maar toch nog kopzorgen voor Andries Ulderink

Andries Ulderink beleeft een trainersdebuut in mineur bij Antwerp. De Nederlander verloor bij zijn debuut in het eigen Bosuilstadion tegen KAA Gent met 0-1.

Van het ziekenhuis naar de zijlijn

Het was een bewogen week voor Antwerp en Andries Ulderink. Aan het begin van de week werd bekendgemaakt dat Jonas De Roeck ontslagen was, enkele dagen later werd Ulderink aangesteld. Maar die was dan meteen afwezig door een medisch probleem aan de nieren.

"Eerst en vooral ben ik al blij dat ik vandaag langs de lijn kon staan. De voorbije twee dagen ben ik goed hersteld waardoor ik zaterdag voor de eerste keer voor de groep kon staan", vertelt Ulderink zelf het relaas van de voorbije dagen.

Kinderlijke fout kost Antwerp drie punten

Met de gezondheid alles in orde dus, maar na de wedstrijd heeft Ulderink wel kopzorgen gekregen. Zijn ploeg gaf een nogal makke indruk op het veld en verloor relatief logisch, op een goede periode van 10 minuten na.

"Er was te weinig initiatief en we vonden de oplossingen niet aan de bal. Met vechtlust komen we wel opnieuw in de partij maar dan gaan we kinderlijk in de fout waardoor we de overwinning weggeven", analyseert de Nederlander.

De kinderlijke fout kwam er van de voet van Doumbia die zich nogal simpel de bal liet ontfutselen op de eigen helft. "In de buurt van je eigen 16 mag je dat risico niet nemen. Maar ik ben geen trainer die allerlei krachttermen eruit gooit richting hem nu. We zullen het er morgen zeker over hebben",