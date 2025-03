Standard mag grote ambitie definitief vergeten na zware non-match, Union ziet sterkhouder uitvallen

Standard heeft zijn kans voor een plaats in de Champions' Play-offs helemaal verkeken. Op de voorlaatste speeldag van de competitie verloor het pijnlijk met 3-0 van Union, mede door een rode kaart en twee doelpunten van Promise David.

Na de nederlaag tegen Anderlecht had Standard zijn lot niet meer in eigen handen voor de Champions' Play-offs. Ivan Leko besloot voor de tweede keer dit seizoen om spits Hountondji op te stellen, waardoor Zeqiri zijn plaats in de basis moest afstaan. Verder stonden er bij de Rouches met Ayensa en Lazare twee Union-huurlingen in de basis.

Efficiënte Promise David

In een eerste helft waar Standard de grootste kansen had en Moris telkens weer paraat moest staan was het toch Union dat na twintig minuten op voorsprong kwam. Ivanovic controleerde de bal goed met zijn borst en gaf de bal op het juiste moment aan Promise David, die de bal gecontroleerd in het doel schoot.

De spits zat duidelijk in de wedstrijd, want vlak na de rust verdubbelde David de voorsprong voor Union. Met zijn tweede schot van de avond klopte hij Bazunu in de verste hoek.

Domme O'Neill

Even later was het dan toch over en uit voor Standard. Na een stevige actie pakte O'Neill een gele kaart en Rasmussen. Het bleek een slecht voorteken voor O'Neill, want even later haalde hij Sadiki neer en kreeg de middenvelder zijn tweede gele kaart. Een domme rode kaart dus voor de aanvoerder van Standard, die de wedstrijd helemaal doodlegde voor de Rouches.

Zware blessure voor Machida?

Na een kleine tien minuten spelen viel Fossey per ongeluk op de enkel van Machida. De Japanse verdediger van Union liep mank weg en werd al na een kwartier vervangen door Fedde Leysen. Het is nog onduidelijk hoe ernstig deze situatie zal zijn voor de Japanner en Union. Volgende week trekken de Brusselaars naar leider KRC Genk.