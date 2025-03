Marc Degryse enorm onder de indruk van JPL-spits: "Als ik een buitenlandse topclub ben haal ik hem direct"

Union SG is de ploeg in vorm op dit moment. De Brusselaars hopen in de titelstrijd nog voor een verrassing te kunnen zorgen. Spits Franjo Ivanovic kan daar goed bij helpen.

Franjo Ivanovic werd vorige zomer door Union SG weggeplukt bij HNK Rijeka. Hij heeft zijn waarde al meerdere malen goed bewezen. Hij scoorde 11 keer in 24 competitieduels dit seizoen, terwijl hij in de Europa League de netten ook vier keer deed trillen. Tegen Standard was hij weer goed voor een doelpunt en een assist. Marc Degryse is enorm onder de indruk. "Ze hebben daar weer een koppeltje ontdekt met Ivanovic en David. Als ik een buitenlandse topclub ben, haal ik direct Franjo Ivanovic", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. "Ik vind ‘m beter dan hun ex-aanvaller Nilsson", gaat hij verder. Die vertrok naar Club Brugge en heeft het daar bijzonder moeilijk. Toch denkt Degryse niet dat de Brusselaars nog eens een goede spits aan een andere JPL-club willen verkopen. "Ik kan me niet voorstellen dat Union deze Ivanovic aan een Belgische concurrent zal verkopen", besluit Degryse. Union neemt het dit weekend op tegen KRC Genk, in de laatste match voor de play-offs.