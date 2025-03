Het shockeffect rendeert! Raman schenkt Vanderbiest zege als interim-coach en brengt KV Mechelen op zucht van behoud

Door Hasi aan de kant te schuiven gokte het bestuur van KV Mechelen: kon een shockeffect er nog voor zorgen dat er toch niet tot de laatste speeldag voor het behoud gespeeld moest worden? Onder Vanderbiest pakte KV in Charleroi alvast de zege die wellicht het afwenden van de play-downs betekent.

Was bij KV Mechelen de boodschap aangekomen na het ontslag van Besnik Hasi? Ja, de KV-spelers leken wel begrepen te hebben dat het vijf voor twaalf was. Hairemans trapte vlak na de aftrap richting doel. Delavallée moest een hoekschop toestaan. Dat bracht Charleroi zuur op. Na de hoekschop was de afvallende bal voor Mrabti. Zijn schot belandde bij Raman en die kon van dichtbij de 0-1 maken.

Er was op dat moment nog geen volledige minuut gespeeld. De VAR keek er wel nog even naar maar Raman stond blijkbaar toch geen buitenspel. Interim-coach Vanderbiest had zich geen betere start kunnen inbeelden. Met Foulon en Raman tussen de lijnen kon hij ook rekenen op een kwaliteitsinjectie en voorts was er ook plek in zijn elftal voor Hairemans en Pflücke. Rik De Mil beperkte zich tot noodzakelijke veranderingen.

De Wolf een zeldzame keer in actie

Raman lag na een dieptepass op de loer voor een tweede treffer. Delavallée deed deze keer voldoende met zijn tussenkomst. KV Mechelen ving de tegenstander op in blok en was als enige ploeg gevaarlijk in de eerste 25 minuten. Na een 'Ramadanpauze' kwam Charleroi wel scherper voor de dag. Titraoui dwong De Wolf tot een parade, maar de grootste kans op 1-1 moest er nog aankomen.

Op slag van rust dreigde Mechelen de gelijkmaker weg te geven. Titraoui zonderde Stulic af voor doel. De Serviër miste: hij plaatste de bal naast. Omdat Raman na de pauze niet meer verder kon, viel een groot stuk van de offensieve dreiging weg bij Mechelen. Charleroi kende ook allesbehalve zijn meest creatieve avond en zo kabbelde de match maar wat voort.

Toch nog opwinding in slot Charleroi - KVM

Invaller Flips zorgde met een schot nog wel voor enige opwinding. De Wolf duwde over. Wanneer Mechelen nog eens de overkant bereikte, liet Belghali een poging noteren die de 0-2 kon opleveren. Delavallée wist dat te verijdelen. Het kon dus ook nog altijd 1-1 worden: de vrijstaande Stanic kopte rakelings naast. KVM sleepte de zege over de streep: als Westerlo zondag van Anderlecht verliest, zijn de Mechelaars mathematisch gered.