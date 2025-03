Drie strafschoppen en een rode kaart op Stayen: onmondig Beerschot gaat pijnlijk onderuit tegen STVV

STVV heeft vrijdagavond met 2-0 gewonnen in de kelderkraker tegen Beerschot. De Truienaars doen wat ze kunnen om de Relegation Play-offs nog te vermijden.

STVV ontving Beerschot (zonder uitfans in het stadion) op vrijdagavond. Davor Matijas mocht starten bij Beerschot na zijn onwaarschijnlijke invalbeurt tegen KV Mechelen een week voordien, Shinton zou ziek zijn geweest. Geen Lamkel Zé en Brahimi bij STVV in de basis, wel Bertaccini en Ferrari. Mazzu had serieuze knopen doorgehakt dus.

De wedstrijd begon redelijk rustig, met onnauwkeurigheden bij beide ploegen. Na acht minuten spelen kon Ferrari een eerste keer op doel knallen, maar Matijas kon redden.

Een kwartier waren we ver, of de keuzes van Mazzu pakten al goed uit. Ferrari lokte een strafschop uit, terwijl Bertaccini die later kon omzetten. Stayen ontplofte zo al snel. De thuisploeg was ook beter dan Beerschot, helemaal onverdiend was het dus niet.

De bezoekers kregen tien minuten later op hun beurt ook een penalty, deze keer voor handspel van Vanwesemael. Kokubo kon hier redding brengen op een zwakke poging van Redan.

Voor rust liet Beerschot zeker niet te veel zien. Na de pauze gingen de Kielse Ratten nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Alleen was dat moeilijk, zeker omdat het voetballend gewoon niet zo goed liep. Beide ploegen kregen nog kansen, maar geen echt grote, waardoor de wedstrijd gewoon werd uitgespeeld. Er kwam zelfs geen slotoffensief van de bezoekers.

Lamkel Zé versierde in de allerlaatste minuut nog een strafschop nadat Henderson hem (heel licht) neer trok in het strafschopgebied van Ratten. Henderson kreeg hier een zeer strenge rode kaart voor, terwijl Lamkel Zé als invaller zijn eigen strafschop kon omzetten. Zo eindigde de partij op 2-0.

Door deze overwinning telt STVV even veel punten als Westerlo (31), waarmee de Kemphanen serieus onder druk worden gezet, nog harder. Beerschot blijft alleen laatste met 18 punten, alweer geen punten op verplaatsing voor hen.