STVV-coach Felice Mazzu komt met opvallende uitspraak na 2-0 zege tegen Beerschot

STVV won vrijdagavond met 2-0 van Beerschot. De Kielse Ratten konden maar weinig op de mat brengen, maar volgens Sint-Truiden-coach Felice Mazzu waren ze beter.

Twee strafschoppen omzetten was voor STVV voldoende om de buit binnen te halen tegen Beerschot, dat op zijn beurt niet kon profiteren van een penalty. STVV-coach Felice Mazzu kwam met een opvallende uitspraak na afloop.

"Nochtans was Beerschot beter dan wij, maar het is goed dat we ook eens op deze manier kunnen winnen", zei hij volgens Het Belang van Limburg. Toch maakte Beerschot op geen enkel moment, buiten met de strafschop, aanspraak op een punt.

"We hebben onszelf dit seizoen al te vaak niet beloond. Er is druk in onze situatie, dat merkte je ook aan bepaalde spelers die minder goed aan de bal waren dan anders", gaat hij verder.

"Gelukkig hebben we het kunnen afmaken, we hebben nu een belangrijke week in het vooruitzicht. Deze zege houdt ons op het spoor voor play-off 2, met dank aan de verdediging die het fantastisch gedaan heeft. Vooral onze doelman speelde een grootse match", besluit Mazzu.

De Truienaars hebben inderdaad nog een kans om de Relegation Play-offs te ontlopen. De laatste wedstrijd van het reguliere seizoen spelen ze tegen OH Leuven.